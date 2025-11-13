Arianna Meloni sindaco di Roma? Da Napoli arriva la risposta secca

Arianna Meloni a Napoli appoggia Cirielli, rilanciando merito e legalità in Campania, e chiude le speculazioni sulla corsa a sindaco di Roma.

Da Napoli, Arianna Meloni chiarisce una volta per tutte le voci circolate nelle ultime settimane: la sua candidatura a sindaco di Roma.

Arianna Meloni e le elezioni regionali: Napoli e la sfida della Campania

Passeggiata tra i decumani del centro storico di Napoli per Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

La sorella della premier ha incontrato il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, e una rappresentanza di imprenditori locali. “Ora basta mancette, riportiamo serietà e merito”, ha sottolineato Meloni, tracciando la visione del partito per la Campania.

Arianna Meloni ha ribadito con forza la necessità di un governo regionale capace di valorizzare le potenzialità della regione: “La Campania ha storia, cultura, giovani preparati e imprenditori coraggiosi. Dobbiamo solo metterla in condizione di liberare le energie”. Ha aggiunto che serve una politica concreta, lontana dalle logiche di partito, che sostenga le imprese, snellisca la burocrazia, rafforzi la sicurezza, potenzi le infrastrutture e tuteli le eccellenze del Made in Italy.

Sul tema della sanità ha detto: “Dobbiamo immaginare una sanità efficiente, libera dagli sprechi e dalle clientele, che torni al servizio delle persone”.

La leader politica ha confermato l’ottimismo per il centrodestra in Campania: “Il nostro programma è solido e il centrodestra sa governare. Siamo abituati a smentire i pronostici, le salite non ci mettono paura”. L’obiettivo dichiarato è portare legalità e trasparenza in tutta la regione, replicando il modello di comunità già sperimentato a Caivano.

“Guardiamo al futuro, ma senza lasciare indietro nessuno: dobbiamo mettere tutti nelle stesse condizioni di competere”, ha concluso, sottolineando l’importanza della coesione e della partecipazione civica nel territorio campano.

Arianna Meloni sindaco di Roma? Da Napoli arriva la risposta secca

Tra i cronisti non è mancata la domanda sul futuro politico di Arianna Meloni, e la risposta è stata netta: “Se sarò candidata a sindaco di Roma? No, per carità”. Negli ultimi giorni si sono diffuse varie indiscrezioni anche su possibili ruoli istituzionali, ma Meloni ha chiarito: “Non mi vedo in un ruolo istituzionale”, pur lasciando aperta la possibilità di puntare a un seggio in Parlamento, come da indiscrezioni.