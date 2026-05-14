Crisi globale e nuove sfide: il rilancio dell’integrazione europea e la necessità di maggiore autonomia strategica, secondo Mario Draghi.

Il discorso pronunciato da Mario Draghi al conferimento del Premio Carlo Magno ad Aquisgrana affronta il futuro dell’Europa in una fase segnata da instabilità globale, trasformazioni economiche e nuove sfide geopolitiche. Al centro della sua analisi c’è l’idea che l’Unione Europea si trovi davanti a un passaggio decisivo: rafforzare la propria integrazione interna per rispondere a un contesto internazionale sempre più competitivo e incerto.

Mario Draghi riceve il premio Carlo Magno: il significato politico del riconoscimento e il ruolo simbolico

La consegna del Premio Carlo Magno a Mario Draghi ad Aquisgrana non si è limitata a un riconoscimento personale, ma ha assunto il valore di un’indicazione politica rivolta al futuro dell’Unione europea. Il premio, accompagnato da un contributo economico destinato a iniziative europee, è stato interpretato come un invito a tradurre le analisi sul rilancio della competitività in azioni concrete, come ricordato anche dal presidente della fondazione Armin Laschet.

Alla cerimonia erano presenti esponenti istituzionali di primo piano, tra cui Ursula von der Leyen, a conferma della rilevanza politica dell’evento.

Il discorso di Draghi ha immediatamente inquadrato il contesto in termini di urgenza e complessità, con l’affermazione: “Non voglio fingere che il futuro dell’Europa sia facile” e “La pressione sul nostro continente è profonda e si fa sempre più pesante di mese in mese”.

Queste parole hanno dato alla cerimonia una dimensione quasi programmatica: non una celebrazione del passato, ma una diagnosi del presente e una chiamata alla responsabilità collettiva.

Il discorso di Mario Draghi: instabilità globale e limiti strutturali del modello europeo

Nel suo intervento, Draghi ha descritto un quadro internazionale segnato da crisi sovrapposte e da un progressivo deterioramento delle condizioni di stabilità economica e geopolitica. Dal 2020, ha osservato, gli shock esterni si sono susseguiti con intensità crescente, incidendo su inflazione, energia e commercio globale. In questo scenario, ha ribadito: “Per la prima volta nella memoria vivente, siamo davvero soli insieme”.

Un elemento centrale della sua analisi riguarda il cambiamento del sistema internazionale, definito sempre meno cooperativo e più competitivo. Le relazioni con Stati Uniti e Cina non garantiscono più le stesse condizioni di prevedibilità del passato, mentre nuove tensioni geopolitiche aggravano la vulnerabilità europea.

Sul piano economico, Draghi ha evidenziato come l’Europa resti intrappolata in una contraddizione di fondo: apertura globale senza piena integrazione interna. “L’Europa si è aperta al mondo senza completare il mercato al suo interno” sintetizza questo squilibrio, che si manifesta in mercati dei capitali frammentati, infrastrutture energetiche non sufficientemente connesse e una governance spesso rallentata da processi decisionali complessi.

Un ulteriore punto critico riguarda la trasformazione tecnologica. L’intelligenza artificiale, secondo le sue analisi, non rappresenta solo un’evoluzione graduale ma una discontinuità sistemica, capace di ridefinire produttività e competitività globale. L’Europa rischia di arrivare a questa transizione senza la scala industriale necessaria per sostenerla.

Mario Draghi e la riforma dell’architettura europea: nuove condizioni per la sovranità

Draghi ha insistito sul fatto che le fragilità attuali non derivano solo da fattori esterni, ma anche dai limiti dell’architettura istituzionale europea. Il modello costruito nel dopoguerra, pensato per evitare concentrazioni di potere e conflitti interni, ha garantito stabilità e crescita per decenni, ma oggi mostra segni di inadeguatezza rispetto a sfide globali molto più complesse.

Un passaggio chiave del suo ragionamento riguarda il superamento degli assunti originari del progetto europeo: “Entrambi gli assunti si sono ora rivelati fallaci”. Da qui deriva la necessità di ripensare il rapporto tra mercato, Stato e integrazione politica, senza affidarsi esclusivamente a meccanismi indiretti o incompleti.

Il tema della crescita emerge come condizione essenziale: “La crescita è quindi la precondizione per tutto ciò che l’Europa dice oggi di dover fare” senza la quale transizione energetica, innovazione tecnologica e sicurezza non possono essere finanziate in modo sostenibile.

Draghi sottolinea anche il rischio di inefficienza legato alla frammentazione delle politiche industriali nazionali, che può generare duplicazioni, distorsioni e competizione interna tra Stati membri. In questo quadro, il concetto di “federalismo pragmatico” diventa una proposta operativa: non un modello teorico, ma un insieme di cooperazioni rafforzate tra Paesi disponibili ad avanzare più rapidamente.

L’idea centrale è che la legittimità politica derivi dall’efficacia: la capacità di ottenere risultati visibili rafforza la fiducia dei cittadini. Per questo, conclude implicitamente la logica del discorso, l’Europa deve passare da un sistema che rallenta le decisioni a uno che le rende possibili, trasformando la crisi in un’occasione di integrazione più profonda.