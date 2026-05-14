A Palazzo Gromo Losa l’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A

A Palazzo Gromo Losa a Biella è stata presentata l’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Piemonte di A2A, occasione di confronto sui temi della transizione ecologica, dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile dei territori. Al centro dell’incontro i risult...

A Palazzo Gromo Losa a Biella è stata presentata l’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Piemonte di A2A, occasione di confronto sui temi della transizione ecologica, dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile dei territori. Al centro dell’incontro i risultati raggiunti dal Gruppo nel 2025, con oltre 60 milioni di euro di investimenti in Piemonte e circa 170 milioni di valore economico distribuito sul territorio, oltre a importanti progetti dedicati al recupero dei materiali, alla produzione di biometano e all’innovazione industriale.

Nel corso dell’evento si è svolta la relazione di Fulvio Roncari, Presidente e Amministratore Delegato di A2A Ambiente, seguita da una tavola rotonda con la partecipazione di Paola Vercellotti per UNCEM e di Stefano Sanna, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, dedicata ai temi della sostenibilità, della competitività e del ruolo dei territori nello sviluppo futuro del Piemonte.

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