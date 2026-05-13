Proposta regionale in Campania: il sussidio che richiama il Reddito di Cittadinanza

La Regione Campania ha riportato al centro del dibattito politico la questione del sostegno al reddito con una proposta di legge regionale che era stata annunciata in campagna elettorale dal governatore Roberto Fico. Questo progetto viene letto da molti osservatori come una versione locale di misure di contrasto alla povertà e alla disoccupazione: il riferimento più immediato è al Reddito di Cittadinanza, introdotto a livello nazionale nel 2019 dal Movimento allora primo partito di governo.

Il tema riaccende questioni pratiche e simboliche su efficacia, costi e competenze tra Stato e Regioni.

Chi propone la norma sostiene che serva uno strumento tarato sulle esigenze del territorio, capace di integrare le politiche sociali e del lavoro già esistenti. Al centro della discussione ci sono termini tecnici come sussidio, criteri di accesso e requisiti di residenza, oltre al ruolo degli enti locali nell’erogazione e nella verifica.

Per i critici, invece, si tratta di una misura potenzialmente ridondante o difficile da finanziare senza incidere sui bilanci regionali. Il confronto politico si mescola così a valutazioni amministrative e a scenari di comunicazione elettorale.

Caratteristiche della proposta regionale

La bozza introdotta in assemblea regionale descrive un sussidio concepito per rispondere a bisogni specifici del territorio campano, con accento su inclusione e accompagnamento al lavoro.

L’idea è di combinare trasferimenti economici con servizi attivi per l’occupazione, monitoraggio delle condizioni socio-economiche e collaborazioni con comuni e centri per l’impiego. In termini pratici, si parla di criteri di accesso basati su ISEE, situazioni familiari e impegno in percorsi formativi; tali elementi mirano a definire un sistema più differenziato rispetto a un intervento nazionale unico.

Obiettivi e strumenti previsti

Tra gli obiettivi dichiarati figurano la riduzione della povertà persistente, il sostegno alle famiglie con minori e la promozione di percorsi di riqualificazione professionale. Gli strumenti proposti comprendono voucher per la formazione, servizi di orientamento al lavoro e sostegni temporanei al reddito. Il progetto mette poi in evidenza la necessità di integrazione tra politiche, cioè coordinare il sussidio regionale con altri interventi sociali esistenti per evitare sovrapposizioni e inefficienze. La governance prevede controlli e valutazioni periodiche per misurare risultati e costi.

Confronto con il Reddito di Cittadinanza

Il paragone con il Reddito di Cittadinanza è immediato: entrambi puntano a fornire un sostegno economico a chi è in condizione di fragilità, ma le differenze possono essere sostanziali. Il modello nazionale introdotto nel 2019 aveva una struttura centralizzata e criteri uguali su tutto il territorio, con forti elementi di condizionalità relativi alla ricerca attiva del lavoro. La proposta campana, invece, propone una maggiore personalizzazione territoriale e la possibilità di modulare benefici e servizi in base alle caratteristiche locali e ai livelli di povertà presenti nei diversi comuni.

Vantaggi e criticità nella pratica

Tra i vantaggi attesi ci sono una risposta più mirata ai bisogni locali e una migliore integrazione con i servizi sul territorio; tuttavia emergono anche criticità concrete: la capacità amministrativa delle strutture regionali, il rischio di disparità tra aree, e la necessità di risorse stabili nel tempo. Per alcuni analisti, ampliare il ruolo delle Regioni può migliorare l’efficacia degli interventi; per altri, invece, potrebbe aumentare la complessità gestionale e generare disomogeneità di trattamento tra cittadini.

Implicazioni politiche e sociali

Dal punto di vista politico, la proposta diventa un tema di identità per il governatore Roberto Fico e per il Movimento che ne aveva promosso concetti simili a livello nazionale. Socialmente, l’iniziativa riapre il dibattito su quale sia il miglior equilibrio tra assistenza e attivazione al lavoro. Le scelte che verranno prese influenzeranno la percezione pubblica delle politiche di welfare in Campania e potranno essere modello o monito per altre Regioni che valutano percorsi analoghi. Restano aperte le questioni finanziarie e organizzative che determineranno l’implementazione concreta della misura.