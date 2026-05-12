Emergenza maltempo in Veneto tra piogge, vento e grandinate: soccorsi al lavoro mentre Zaia monitora la situazione e gli interventi sul territorio.

Il Veneto è stato colpito da una nuova fase di maltempo intenso, con piogge abbondanti, grandinate e forti raffiche di vento che hanno provocato danni diffusi e numerosi interventi di soccorso sul territorio. Le criticità interessano diverse province e coinvolgono sia i centri abitati sia il settore agricolo. Il governatore Luca Zaia sta seguendo l’evolversi della situazione, monitorando gli interventi e aggiornando sull’emergenza in corso.

Campi e agricoltura in sofferenza: grandine e vento minacciano i raccolti nel Veneto orientale

Le conseguenze del maltempo non risparmiano il settore agricolo, già in una fase delicata della stagione produttiva. Nel Veneto orientale, infatti, le grandinate e le precipitazioni abbondanti stanno causando forti preoccupazioni tra gli agricoltori. La presidente di Cia Venezia, Federica Senno, ha evidenziato a Venezia Today come “Il maltempo ha colpito l’area a macchia di leopardo”, con danni registrati in diverse località tra cui Ceggia, Noventa di Piave, Caorle e Bibione.

La situazione è particolarmente critica perché le coltivazioni sono nel pieno della crescita: “Grandine e pioggia abbondante rischiano di decimare il raccolto”, sottolinea Senno, che aggiunge: “Non poteva capitare in un momento peggiore”. Tra vento e precipitazioni, si segnalano serre danneggiate, alberi caduti e ulteriori grandinate anche nelle ore successive. La rappresentante di Cia Venezia ricorda inoltre che “C’è sicuramente la possibilità, per gli agricoltori, di assicurarsi, per ottenere un risarcimento”, ma ribadisce la necessità di strategie più ampie per affrontare eventi climatici sempre più estremi.

Maltempo in Veneto: il governatore Zaia fa il punto sui danni dopo il nubifragio

Il Veneto continua a fare i conti con una nuova ondata di maltempo, caratterizzata da piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento che hanno colpito a macchia di leopardo il territorio regionale. Le squadre dei soccorritori sono operative senza interruzioni: i Vigili del Fuoco hanno già effettuato “Sono oltre 90 gli interventi effettuati nelle ultime ore”, con le situazioni più critiche concentrate nel Veronese, ma con conseguenze anche in provincia di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza.

Tra i danni più frequenti si segnalano alberi abbattuti, coperture danneggiate e allagamenti diffusi. Per rafforzare le operazioni, sono stati inviati rinforzi da altre province: una piattaforma aerea da Rovigo e un’autopompa da Vicenza hanno operato su Verona nelle ore notturne. Il presidente Luca Zaia ha sottolineato sui social come “Alberi abbattuti, tetti danneggiati e allagamenti” stiano mettendo sotto pressione numerose comunità.

Ha inoltre aggiunto: “Il mio pensiero va alle famiglie, agli agricoltori”, esprimendo vicinanza ai territori colpiti. Non è mancato il ringraziamento alle squadre impegnate: “Un sentito grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine”.