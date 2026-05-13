Rottamazione quinquies e debiti locali: le novità in discussione al Senato

In questo articolo spieghiamo come l’emendamento al decreto fiscale potrebbe allargare la rottamazione quinquies a Regioni, enti locali e alcune fattispecie di debito, e quali sono i nodi politici e pratici più rilevanti

Negli ultimi giorni il dibattito parlamentare sul decreto fiscale si è concentrato sulle possibili modifiche alla rottamazione quinquies. I correttivi al testo puntano a trasformare una misura inizialmente selettiva in un intervento potenzialmente più ampio, con ricadute su Comuni, Casse previdenziali e posizioni nate da accertamenti. La platea interessata rimane quella relativa ai carichi affidati alla riscossione nel periodo 1 gennaio 2000-dicembre 2026, ma sono sul tavolo soluzioni che potrebbero cambiare il perimetro operativo e le modalità di adesione.

Estensione agli enti locali e gestione delle multe

Una delle proposte principali è quella di consentire a Regioni e comuni di aderire alla procedura nazionale gestita dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Secondo la formulazione allo studio, l’adesione sarebbe facoltativa: ogni ente può decidere se entrare nel meccanismo e comunicare la scelta entro una scadenza parlamentare ipotizzata.

L’obiettivo dichiarato è uniformare il trattamento dei crediti locali e offrire ai sindaci uno strumento per smaltire posizioni preesistenti. Per le multe stradali il beneficio proposto si limiterebbe agli interessi e agli aggi accumulati, mentre la sanzione principale rimarrebbe in gran parte in vigore.

Impatto pratico per cittadini e imprese

Se approvata, l’estensione agli enti locali porterebbe a due effetti concreti: primo, molte posizioni oggi frammentate verrebbero ricondotte a regole nazionali; secondo, cittadini e imprese potrebbero trovare procedure omogenee per pagare o rateizzare i debiti.

La scelta facoltativa degli enti crea però il rischio di differenze territoriali: due contribuenti con lo stesso debito potrebbero ritrovarsi in situazioni diverse a seconda del Comune di residenza. Questa variabilità è uno dei critici punti politici dell’emendamento e potrebbe pesare sul consenso finale della maggioranza.

Accertamenti, Casse professionali e criteri di inclusione

Un nodo politico rilevante riguarda la possibile apertura ai debiti nati da accertamenti. L’ipotesi sostenuta da alcune forze politiche mira a riportare la misura a una dimensione più ampia, simile a precedenti rottamazioni, ma si scontra con le preoccupazioni sul messaggio etico e sulle implicazioni di bilancio. Parallelamente è in discussione l’estensione ai contributi gestiti da Casse previdenziali diverse dall’Inps, con la richiesta di lasciare agli enti autonomi la facoltà di deliberare l’adesione.

Equilibrio fra gettito e equità fiscale

Aprire la rottamazione agli accertamenti sarebbe politicamente e finanziariamente rilevante: più posizioni sarebbero ammesse alla definizione, ma aumenterebbe anche la critica secondo cui si premiano comportamenti di mancato pagamento. Allo stesso tempo i professionisti associati a casse private richiedono una parità di trattamento rispetto ai contribuenti Inps. La difficoltà è trovare una formula che concili l’esigenza di incassare con il principio di non alterare la responsabilità fiscale di chi ha pagato regolarmente.

Termini di pagamento, tolleranza e riammissione

Sul piano operativo l’emendamento introduce anche correttivi tecnici: la proposta di inserire i cinque giorni di tolleranza per i pagamenti, già previsti nella precedente rottamazione, mira a evitare decadenze formalistiche per ritardi di poche giornate. Restano inoltre in discussione regole per la riammissione alla quater per chi è decaduto per mancati pagamenti, con l’intento di non espellere dalla procedura contribuenti che hanno iniziato a regolarizzare la propria posizione.

Scadenze e calendario operativo

Nonostante le proposte in corso, il calendario ufficiale al momento rimane quello già noto: la domanda di adesione si è chiusa il 30 aprile, la comunicazione delle somme dovute è attesa entro il 30 giugno e la prima scadenza di pagamento rimane il 31 luglio, con la possibilità di scegliere la soluzione in unica soluzione o dilazionata in 54 rate bimestrali. Un punto aggiuntivo previsto dal testo riguarda il versamento degli importi calcolati secondo calendario che andranno corrisposti entro il 31 gennaio 27 in un’unica soluzione oppure secondo il piano rateale.

In sintesi, la rottamazione quinquies è al centro di una trattativa che bilancia volontà di ampliare la platea beneficiaria e la necessità di non smorzare il principio di responsabilità fiscale. Le modifiche più mature appaiono quelle sui debiti locali e sulla tolleranza dei pagamenti, mentre l’ipotesi di includere accertamenti e alcune Casse resta politicamente più complessa. Per ora i contribuenti devono agire sulla base delle regole in vigore e seguire l’evoluzione parlamentare, perché gli emendamenti non si trasformano automaticamente in norme operative finché non vengono approvati.