Un ragazzo di 18 anni di Monopoli è morto dopo dieci giorni in condizioni disperate. Era caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica.

18enne morto dopo essere caduto da un balcone in gita

Un ragazzo di 18 anni è precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, durante una gita.

L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 3 maggio e, dopo 10 giorni di agonia, il giovane è deceduto. Era stato immediatamente ricoverato d’urgenza, in condizioni disperate, e purtroppo non ce l’ha fatta.

L’allarme è stato lanciato dai suoi compagni di classe del liceo “Galileo Galilei – Marie Curie”. Il 18enne era stato subito trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Udine, in condizioni gravissime.

I medici avevano poi dichiarato il coma irreversibile.

18enne morto dopo 10 giorni di agonia: la dinamica

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara. Non si conoscono i motivi che avrebbero causato la caduta del giovane dal primo piano dell’hotel, da un’altezza di quattro metri. Secondo quanto ricostruito, il 18enne si sarebbe allontanato dal gruppo dopo cena per andare nella sua stanza.

La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento gli inquirenti non stanno escludendo nessuna ipotesi, compresa quella di un ipotetico gesto volontario. Lo studente è stato descritto come un “ragazzo modello” e il mese scorso aveva partecipato alla finale nazionale delle Olimpiadi della Fisica.