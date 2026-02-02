Un nuovo giallo scuote Pioltello: un episodio drammatico ha portato alla luce un possibile omicidio, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale. I contorni della vicenda restano ancora in parte oscuri, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, le indagini dei carabinieri hanno ricostruito che la morte del 31enne sarebbe avvenuta al termine di una colluttazione violenta all’interno dell’appartamento, per ragioni ancora in corso di accertamento. Al culmine della lite, la vittima sarebbe stata spinta o fatta cadere dal balcone dell’ottavo piano, mentre i due sospettati si sarebbero allontanati rapidamente dal luogo del delitto.

Precipita dall’ottavo piano e muore, svolta nel giallo di Pioltello: due fermi per omicidio

Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto nel quartiere Satellite di Pioltello, alla periferia di Milano. Questa mattina, lunedì 2 febbraio, i carabinieri della sezione operativa della compagnia e della stazione locale avrebbero eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura di Milano nei confronti di due cittadini colombiani, rispettivamente di 45 e 32 anni, entrambi residenti nel comune e privi di regolare permesso di soggiorno.

I due sarebbero accusati dell’omicidio di un connazionale di 31 anni, trovato morto dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un edificio in via Cimarosa la sera di sabato 31 gennaio. La caduta, da un’altezza di oltre 25 metri, non ha lasciato scampo alla vittima, inizialmente ipotizzata come suicida prima che le indagini rivelassero nuove evidenze.

Dopo le formalità di rito, i due uomini fermati sarebbero stati trasferiti nel carcere milanese di San Vittore, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa degli sviluppi del procedimento.