L’Europa guarda a Hormuz con il fiato sospeso - Eurofocus podcast, Adnkronos

Passano dallo Stretto di Hormuz le residue speranze dell’Europa di evitare una nuova recessione. Le analisi e i numeri lo dicono con grande chiarezza. O la guerra in Iran si risolve rapidamente, e altrettanto rapidamente torna alla normalità la navigazione attraverso il collo di bottiglia oggi co...

Passano dallo Stretto di Hormuz le residue speranze dell’Europa di evitare una nuova recessione. Le analisi e i numeri lo dicono con grande chiarezza. O la guerra in Iran si risolve rapidamente, e altrettanto rapidamente torna alla normalità la navigazione attraverso il collo di bottiglia oggi conteso da Pasdaran e Stati Uniti, o la crisi energetica è destinata a compromettere la tenuta dell’industria europea, con conseguenze progressivamente più pesanti per l’inflazione e l’economia.

Per questo le notizie, le accelerazioni e le smentite che rimbalzano da Washington e da Teheran sul controllo dello Stretto tengono Bruxelles e tutte le capitali europee con il fiato sospeso.

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