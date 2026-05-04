Ritorno a sorpresa e polemiche a Uomini e Donne: Elisabetta e Sebastiano al c...

Ritorno a sorpresa e polemiche a Uomini e Donne: Elisabetta e Sebastiano al c...

Ritorno di coppia e tensioni in studio: la relazione tra Elisabetta e Sebastiano divide il parterre a Uomini e Donne.

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 maggio 2026, il Trono Over si infiamma con il ritorno in studio di una coppia al centro di un inatteso cambio di rotta sentimentale. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa rientrano infatti per raccontare la loro scelta di stare insieme, ma la decisione, maturata in tempi rapidissimi dopo una precedente uscita del cavaliere con un’altra dama, scatena dubbi, critiche e forti tensioni tra opinionisti e parterre.

Uomini e Donne, Sebastiano nella bufera: clamorosa decisione 48 ore dopo l’uscita con Simona

Il loro ritorno in studio, infatti, riaccende dinamiche già tese e provoca una reazione immediata e piuttosto critica da parte del parterre. Solo pochi giorni prima, il cavaliere aveva lasciato il programma insieme a Simona Cannata, in un’uscita che sembrava definitiva e accompagnata da momenti di forte complicità.

Tuttavia, la situazione si ribalta in tempi rapidissimi: “nel giro di meno di 48 ore”, Sebastiano interrompe la conoscenza con Simona e raggiunge Elisabetta all’Isola d’Elba, dichiarando di voler riprendere il rapporto con lei.

Nel tentativo di spiegare questo cambio improvviso, il cavaliere afferma: “Simona era perfetta sulla carta. La testa mi portava da una parte, il cuore dall’altra“.

Una giustificazione che però non convince gli opinionisti, che lo accusano di incoerenza e scarsa trasparenza. Tina Cipollari, in particolare, mette in dubbio la spontaneità della scelta, sostenendo che un trasferimento così rapido a casa di Elisabetta non possa essere frutto dell’ultimo momento. Secondo la sua lettura, tutto potrebbe essere stato deciso in precedenza dai due, alimentando sospetti e polemiche in studio.

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Sebastiano nella bufera a Uomini e Donne: accuse, difese e nuovi equilibri nel Trono Over

Le critiche non arrivano solo dagli opinionisti, ma anche dagli altri protagonisti del programma. Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccano duramente la coppia, accusandola di aver messo in scena comportamenti contraddittori e poco chiari. Nel parterre, Alessio Pili Stella rincara la dose, sostenendo che Elisabetta veda Sebastiano come un “trofeo” più che come un reale compagno, mentre Gemma Galgani interviene con il suo consueto tono diretto, affermando che la dama non riuscirà a trovare ragione “alzando la voce”. Le tensioni rendono il clima sempre più acceso, con giudizi che si intrecciano e posizioni sempre più distanti.

Nonostante il clima ostile, Elisabetta e Sebastiano ribadiscono la volontà di portare avanti la loro relazione, dichiarandosi sereni e convinti della scelta fatta, che include anche la convivenza all’Isola d’Elba. Prima di lasciare lo studio, i due suggellano il momento con un ultimo ballo, gesto simbolico che sembra voler ribadire la loro unione.