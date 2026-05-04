Ex gieffini: Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti confermano la rottura

Due coppie dell'ultima edizione del Grande Fratello si sono separate: conferme pubbliche, retroscena e la lista completa delle coppie nate

Il 2026 ha portato novità dolorose per alcune coppie nate nella Casa del Grande Fratello. Dopo la fine della relazione tra Stefano Tediosi e Federica Petagna, annunciata a gennaio, anche la storia tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti è giunta al termine. Le dinamiche che hanno portato a queste rotture sono emerse tra social, pettegolezzi e conferme pubbliche, mettendo in luce quanto la vita dopo il reality possa essere complessa per chi prova a costruire una relazione sotto i riflettori.

Le prime indiscrezioni su Tommaso e MariaVittoria erano circolate già a marzo attraverso un post di Amedeo Venza su Instagram, in cui venivano riportate conversazioni private: a quanto pare i problemi erano legati a distanza, lavoro e a incomprensioni che nascevano proprio dalla lontananza. Nei mesi successivi i rumor si sono intensificati, arrivando fino a ipotesi su nuovi flirt; tra questi uno riguardante un presunto interesse verso una “avvocatessa dal fisico muscoloso”, battuta alla quale MariaVittoria ha risposto ironicamente.

La conferma in radio

La notizia definitiva è arrivata dalla voce di Tommaso Franchi, ospite della trasmissione Non Succederà Più condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. In diretta, Tommaso ha definito la storia con MariaVittoria come una “bellissima relazione” che è durata quasi un anno: parole che hanno confermato l’affetto reciproco ma anche la volontà di chiudere in modo sereno.

Ha inoltre escluso episodi di infedeltà, sottolineando che tra loro non ci sono stati tradimenti o figure terze che abbiano causato la separazione.

Le parole che non sono state dette

Nonostante la disponibilità nel ricordare i momenti belli, Tommaso si è mostrato riservato sui dettagli: quando la conduttrice ha cercato di approfondire i motivi della rottura, l’ex gieffino ha preferito non entrare nel merito, affermando di aver già detto troppo. Questo atteggiamento ha alimentato ulteriori speculazioni, ma ha anche richiamato l’attenzione sulla scelta di rispettare la privacy della ex coppia: spesso, ha spiegato tra le righe, la decisione di separarsi non viene resa pubblica per intero proprio per proteggere entrambi.

Vita quotidiana e logistica dopo la casa

La distanza geografica è stata più volte citata come elemento critico: terminata l’esperienza televisiva, Tommaso è rientrato a Siena per stare vicino alla famiglia, mentre MariaVittoria è tornata a Roma dove esercita come medico estetico. Dopo quasi un anno di una relazione che aveva trasformato i due in una sorta di coppia pendolare, è emersa la sensazione che lo sforzo di conciliare il lavoro e i legami familiari non fosse sostenibile a lungo termine.

Il bilancio personale e professionale

Al di là delle cause precise, la vicenda mette in luce un tema ricorrente: molte relazioni nate in contesti mediatici vivono una fase di prova una volta che i protagonisti tornano alle rispettive vite. In questo caso Tommaso e MariaVittoria hanno voluto preservare la dignità della loro storia, parlando di un rapporto concluso con serenità senza puntare il dito contro alcuna persona o evento specifico.

Il quadro più ampio dell’edizione

L’edizione 2026/2026 del Grande Fratello aveva visto la nascita di cinque coppie, ma non tutte hanno resistito al tempo: al momento due relazioni si mantengono vive e stabili, cioè quella tra Helena Prestes e Javier Martinez e quella tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Hanno invece già annunciato la fine Stefano Tediosi e Federica Petagna, oltre a Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti; da ricordare anche la rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, avvenuta durante la finale e accompagnata da polemiche.

Un reality che continua a generare storie

La vicenda conferma come il Grande Fratello rimanga fertile terreno di relazioni pubbliche, soggette sia all’affetto sincero sia alle difficoltà pratiche della quotidianità. Tra conferme in radio, post su Instagram e commenti pungenti, il pubblico segue con interesse ma la raccomandazione rimane quella di non trasformare ogni separazione in un processo mediatico, rispettando le scelte personali dei diretti interessati.