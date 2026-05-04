Alessia Merz: perché ha lasciato la tv e cosa fa oggi a Bologna

Alessia Merz: perché ha lasciato la tv e cosa fa oggi a Bologna

La domanda “Che fine ha fatto Alessia Merz?” accompagna spesso chi ricorda i suoi anni in tv, ma la risposta è semplice: vive lontano dai riflettori e ha scelto di tutelare la sua vita privata. Dopo un percorso televisivo intenso che l’ha vista protagonista di programmi popolari, la showgirl oggi abita a Bologna con il marito e i figli e preferisce non apparire sui social network.

In più riprese ha spiegato che la sua decisione non nasce da mancanza di proposte ma da una volontà precisa di salvaguardare il nucleo familiare e la serenità quotidiana.

Nei suoi racconti più recenti, Alessia Merz ha ripercorso anche l’esperienza all’Isola dei Famosi, definendola tutt’altro che rosea: problemi logistici, paga ridotta e persino rischi per la salute.

Qualche volta le scelte passate tornano in primo piano attraverso interviste rivelatrici, ma il filo conduttore resta sempre il medesimo: una donna che ha deciso di mettere la famiglia davanti al palcoscenico. Di seguito, una ricostruzione dei passaggi più significativi della sua carriera e delle motivazioni che l’hanno portata a vivere lontano dalla ribalta.

Perché uscì volontariamente dal mondo dello spettacolo

Secondo le sue dichiarazioni, la separazione dal lavoro televisivo è stata una scelta ponderata e non una esclusione forzata. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2026, Alessia Merz ha sottolineato di essere soddisfatta della decisione: il mondo dello show business può essere spietato e molti colleghi ne hanno pagato il prezzo anche emotivamente. Per questo motivo ha preferito una vita più riservata, rifiutando la presenza costante sui social: l’idea di condividere abitudini familiari o immagini dei figli le risulta estranea. La scelta di non usare Instagram è parte di un più ampio progetto di tutela della privacy che la showgirl sente come imprescindibile.

Il racconto dell’esperienza a l’isola dei famosi

Tra gli episodi che Alessia Merz ricorda con maggior scarso entusiasmo c’è la seconda edizione de L’Isola dei Famosi. Lei stessa l’ha definita “l’anno più sfigato in assoluto”: venendo dal successo della prima edizione, la competizione dell’accesso aumentò mentre la retribuzione si ridusse drasticamente — a lei parve la metà della metà rispetto alle aspettative originarie. A questo si aggiunsero condizioni meteorologiche avverse, con un uragano che compromesse la logistica e perfino la disponibilità di palme e cocchi necessari all’autosostentamento, portando il gruppo a sopravvivere con risorse scarse e, in alcuni casi, con bacche che causarono problemi di salute.

Quanto pesarono le difficoltà pratiche e la produzione

La narrazione di quell’edizione comprende anche aspetti più duri: la produzione, a detta della concorrente, aumentò la severità delle regole e la pressione psicofisica sui partecipanti. Il blocco delle partenze e gli incidenti nei pressi degli alloggi contribuirono a trasformare l’esperienza in un ricordo traumatico per alcuni. Nonostante le proposte di ripetere l’esperienza in seguito, Alessia ha sempre declinato, motivando il rifiuto con la percezione che il format si fosse trasformato in un giro di conoscenze e affinità personali piuttosto che in una reale competizione tra volti noti.

Proposte rifiutate e limiti fisici

Oltre a non voler tornare a L’Isola, Alessia Merz ha raccontato di aver dovuto rinunciare in passato a un altro programma d’avventura, Pechino Express, per problemi di salute. Circa dieci anni fa dovette accantonare l’ipotesi a causa di tre ernie che ancora oggi le provocano dolore e limitano lunghe camminate o dormire in condizioni estreme. Lei stessa ha chiarito che, se partecipa a un reality, lo farebbe con l’intento di competere seriamente e puntare al risultato finale, altrimenti preferisce non impegnarsi in prima persona.

Il presente: casa, famiglia e nessun rimpianto

La vita odierna di Alessia Merz è scandita da ritmi domestici e dalla volontà di non rendere pubblici dettagli della quotidianità dei suoi figli. Ribadisce che non sente il bisogno di dire dove va, cosa indossa o cosa mangia: dopo essersi esposta intensamente in passato, oggi assapora la serenità della privacy. Non è pentita delle scelte fatte e non attribuisce la sua assenza dalla tv a un fallimento professionale, bensì a una precisa esigenza di protezione della propria famiglia e del benessere personale.