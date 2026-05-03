Ascolti Amici 25 2 maggio: numeri, eliminazioni e confronto con Rai1

Amici 25 ha ottenuto il primato del 2 maggio ma restano segnali di calo rispetto alla stagione precedente: ecco i dati, gli ospiti e le eliminazioni principali

La serata televisiva del 2 maggio ha messo a confronto due proposte molto diverse: il serale di Amici 25 su Canale 5 e lo speciale Dalla Strada al Palco Special su Rai1. Entrambi i programmi hanno puntato su esibizioni dal vivo e ospiti per conquistare il pubblico, ma i numeri Auditel hanno assegnato a Amici la vittoria della fascia prime time.

Questo articolo riepiloga i dati di ascolto della puntata, ricostruisce le principali dinamiche del programma – comprese le due eliminazioni annunciate da Maria De Filippi – e confronta la performance della trasmissione con le settimane precedenti e con i risultati dell’edizione passata.

La sfida del sabato: dati della serata

La puntata andata in onda il 2 maggio ha raccolto davanti alla televisione 2.937.000 spettatori, con uno share del 22,2%, risultato che ha permesso ad Amici di risultare il programma più seguito della serata.

Su Rai1 Dalla Strada al Palco Special ha totalizzato 2.711.000 spettatori pari al 19,3%. In seconda serata la differenza si è confermata: Amici Buonanotte ha raggiunto 1.237.000 spettatori (21,3%), mentre La Festa continua con Dalla strada al palco si è fermata a 743.000 spettatori (11,7%).

La concorrenza e le altre proposte

Oltre ai due programmi principali, le altre reti hanno registrato ascolti distanziati: su Rai2 il telefilm The Rookie ha ottenuto 581.000 spettatori (3,6%), Italia1 ha proposto Kung Fu Panda 2 con 535.000 spettatori (3,3%), mentre su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta ha raccolto 694.000 spettatori (4,5%). Su Rete4 il classico Il compagno Don Camillo ha totalizzato 840.000 spettatori (5,6%) e su La7 il programma In altre parole ha toccato 1.223.000 spettatori (7,3%) nella prima parte.

Cosa è successo nella settima puntata

La conduzione di Maria De Filippi ha aperto la serata con un annuncio importante: ci sarebbero state due eliminazioni entro la fine della puntata. Dopo le prime esibizioni e i tradizionali guanti di sfida, sono finiti a rischio Alessio e Gard. Il verdetto ha favorito il ballerino Alessio e Gard è stato il primo eliminato provvisorio della serata. La tensione è poi salita durante la seconda sfida, che ha visto confrontarsi Angie e Lorenzo, con quest’ultimo mandato al ballottaggio finale.

Ultima manche e verdetti

L’ultima manche è stata vinta dall’altra squadra, lasciando in bilico i membri della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: a rischio sono finiti Nicola, Emiliano e Riccardo. Alla fine è stato Riccardo ad essere eliminato provvisoriamente: si è così unito a Lorenzo e a Gard nel ballottaggio. Maria De Filippi si è collegata con i tre concorrenti per comunicare l’esito delle votazioni dei giurati, definendo ufficialmente la rosa dei nominati.

Trend stagionale e confronto con le edizioni precedenti

La stagione di Amici 25 mostra segnali di calo rispetto all’anno scorso. Al debutto del 22 marzo 2026 l’edizione precedente aveva registrato 4.019.000 spettatori (27,9%) mentre l’esordio di quest’anno del 21 marzo 2026 è stato di 3.295.000 spettatori (23,8%), oltre 700.000 telespettatori in meno e un calo di 4 punti di share. Di seguito i dati delle puntate chiave di questa stagione: 28 marzo 2026: 3.361.000 (24,1%); 4 aprile 2026: 3.100.000 (23,2%); 11 aprile 2026: 3.248.000 (23,1%); 18 aprile 2026: 3.009.000 (22,4%); 25 aprile 2026: 2.881.000 (21,8%); 2 maggio 2026: 2.937.000 (22,2%).

Riferimenti all’edizione 2026

Per contestualizzare il calo, vale la pena ricordare i numeri dell’edizione 2026: la prima puntata era stata vista da 4.019.000 telespettatori (27,9%) e le puntate successive avevano mantenuto medie comprese tra 3,5 e 3,9 milioni, con share sempre superiori ai livelli attuali della stagione 2026. Questo confronto mette in evidenza come la crescita o flessione degli ascolti dipenda sia dal cast e dagli ospiti sia dalla concorrenza diretta nei venerdì e sabati di programmazione.

In sintesi, la serata del 2 maggio ha confermato la leadership di Amici 25 ma ha anche messo in luce una tendenza al ribasso rispetto alle stagioni precedenti. Le eliminazioni di Gard e Riccardo, insieme ai numeri Auditel, offrono spunti utili per monitorare l’evoluzione del talent nelle prossime puntate e per capire l’impatto della concorrenza di format come Dalla Strada al Palco.