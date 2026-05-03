Nawrocki propone una nuova costituzione: il quadro politico e le sfide

Il presidente Karol Nawrocki ha costituito un organismo per elaborare una nuova costituzione, un'iniziativa che mette in luce le tensioni tra Palazzo Presidenziale e il governo guidato da Donald Tusk

Il presidente Karol Nawrocki ha formalmente dato il via a un progetto volto a predisporre un nuovo testo costituzionale per la Repubblica di Polonia, nominando i primi membri del gruppo di lavoro in occasione della Festa della Costituzione del 3 maggio. L’annuncio ha una forte valenza simbolica: oltre a segnare l’inizio di un percorso istituzionale, rilancia un tema centrale del dibattito pubblico in Polonia, quello del rapporto tra potere esecutivo, parlamentare e sistema giudiziario.

Il piano prevede che il gruppo presenti un progetto entro la fine del mandato presidenziale di Nawrocki, che è in corso fino al 2030.

La proposta è stata accompagnata da un invito aperto: secondo le informazioni diffuse dall’ufficio presidenziale, sono stati invitati a partecipare rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, oltre a esperti e figure con sensibilità politiche differenti.

Il gruppo — chiamato informalmente Consiglio per la Nuova Costituzione — dovrebbe combinare membri di partiti politici, costituzionalisti e consulenti indipendenti per elaborare una bozza comprensiva che poi dovrà affrontare il normale iter istituzionale previsto per la modifica della legge fondamentale.

Composizione e mandato del consiglio

Secondo le indicazioni fornite, la struttura del consiglio prevede la presenza di delegati provenienti dai vari club parlamentari (due per ogni club) e di rappresentanti dei cori parlamentari (uno per ogni collegio), oltre a un gruppo di esperti.

L’intento dichiarato dal presidente è di assicurare una pluralità di punti di vista, consentendo al lavoro di svilupparsi in modo trasparente e tecnico. Il mandato affidato al consiglio è ambizioso: preparare un progetto alternativo di costituzione entro il termine del mandato presidenziale, tenendo conto delle procedure formali che precedono qualsiasi revisione costituzionale.

Obiettivi pratici e metodo di lavoro

Il palazzo presidenziale ha sottolineato che non si tratterà di incontri simbolici ma di un’attività sostanziale e documentata, concepita per produrre un testo argomentato e coerente. Il metodo prevede discussioni tecniche, consultazioni pubbliche e il confronto tra visioni diverse del quadro istituzionale, inclusi i ruoli del Parlamento, del Governo e del sistema giudiziario. L’idea è di raggiungere, se possibile, un consenso politico attorno ai principi fondamentali, prima di sottoporre il risultato alle procedure parlamentari e, eventualmente, a un referendum.

Ostacoli politici e percorso legislativo

Dal punto di vista costituzionale il presidente ha il diritto di proporre emendamenti, ma la loro approvazione richiede soglie elevate: una maggioranza qualificata di due terzi alla Camera bassa e la maggioranza assoluta al Senato. Qui si trova il primo ostacolo pratico: il Parlamento è attualmente controllato da una coalizione liberale che si oppone alle linee politiche del presidente e del partito di riferimento, il PiS. Poiché l’opposizione di governo detiene i numeri necessari nelle due camere, le proposte di Nawrocki non hanno concrete possibilità di essere approvate così come sono state pensate, a meno di sviluppare un ampio accordo trasversale.

Impatto sul conflitto politico

La proposta costituzionale è interpretata anche come una mossa strategica nel conflitto istituzionale tra Nawrocki e il premier Donald Tusk. Tusk ha risposto con toni critici, ricordando che il rispetto della costituzione esistente è il primo dovere delle istituzioni; in un post pubblico ha evidenziato che il paese deve prima mostrare fedeltà alla carta attuale. La disputa riflette tensioni più ampie: questioni come la nomina dei giudici, il ruolo del Presidente nelle cerimonie ufficiali e la gestione delle nomine militari sono già state al centro di contrasti recenti.

Prospettive e possibili sviluppi

Se il consiglio completerà una bozza entro il termine del mandato, il documento andrà comunque incontro a un percorso istituzionale complesso: esame parlamentare, votazioni con maggioranze qualificate e, se richiesto, consultazione popolare. Anche sul piano pubblico la proposta rischia di polarizzare l’opinione: per i sostenitori essa è un’opportunità per aggiornare l’architettura dello Stato, per i critici una manovra politica che non rispetta le priorità istituzionali. Resta centrale la domanda su chi sarà disposto a sedersi al tavolo del negoziato e su quale spazio verrà concesso al dialogo tra le forze politiche.