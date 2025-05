Un’iniziativa innovativa per la giustizia

La recente introduzione di una piattaforma sperimentale da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha suscitato un ampio dibattito. Questo strumento è stato concepito per facilitare l’inoltro di segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari. Secondo il Comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), tali segnalazioni non devono essere viste con timore, ma come un elemento fondamentale in un sistema democratico, dove la legalità deve prevalere e il servizio di giustizia deve garantire la tutela dei diritti dei cittadini.

La riforma Cartabia e le sue implicazioni

Il contesto di questa iniziativa è ulteriormente arricchito dalla riforma Cartabia, che ha apportato modifiche significative al modo in cui gli avvocati possono esprimere il loro giudizio sulla professionalità dei magistrati. Ora, gli avvocati eletti nei Consigli Giudiziari possono esprimere un voto unitario basato su segnalazioni specifiche, positive o negative, riguardanti le performance dei magistrati. Questo meccanismo, sebbene innovativo, porta con sé la responsabilità di un utilizzo corretto e trasparente delle informazioni raccolte.

Rischi e preoccupazioni

Tuttavia, l’Anm ha messo in guardia riguardo ai potenziali rischi associati a questa piattaforma. In un clima di crescente tensione, dove i magistrati sono stati oggetto di attacchi personali, è fondamentale che questo strumento non venga utilizzato per screditare il lavoro di singoli professionisti. La possibilità di pressioni anomale sull’attività giurisdizionale è una preoccupazione reale, e l’Anm ha esortato l’Ordine degli Avvocati a gestire con cautela le segnalazioni ricevute, mantenendo l’integrità e la finalità originaria della piattaforma.

In conclusione, mentre l’iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Milano rappresenta un passo avanti verso una maggiore trasparenza e responsabilità nel sistema giudiziario, è essenziale che venga attuata con prudenza. Solo così si potrà garantire che il servizio di giustizia rimanga un baluardo di legalità e rispetto dei diritti dei cittadini.