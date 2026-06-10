Elodie ed Emma: perché l'amicizia culminata nel 2015 sembra essersi spezzata

Una ricostruzione ripercorre gli anni dal 2015 a oggi che hanno visto nascere, crescere e poi raffreddarsi il rapporto tra Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone; dalle origini ad Amici alla collaborazione discografica, fino al distacco professionale e alle successive tensioni

Negli ambienti musicali italiani circolano da tempo voci su un distacco definitivo tra Elodie Di Patrizi ed Emma Marronedue artiste la cui amicizia era cominciata pubblicamente durante il percorso nel talent show Amici di Maria De Filippi. Anche se nessuna delle due ha rilasciato una conferma ufficiale che chiarisca la natura del rapporto oggi, una ricostruzione dettagliata mette in fila eventi e cambi di scelte professionali che potrebbero spiegare il raffreddamento tra loro.

La narrazione prende in considerazione il periodo dal 2015 a oggievidenziando come intrecci lavorativi e scelte di management possano aver trasformato un legame personale in una questione anche professionale. Le informazioni che seguono si concentrano sui fatti noti riguardanti collaborazioni, cambi di referenti e presunti segnali d’allontanamento in contesti pubblici.

Gli inizi del legame: Amici, produzione e la prima fase di collaborazione (2015)

Nel 2015 Elodie è entrata come allieva ad Amici di Maria De Filippidove ha avuto come coach Emma Marroneda lì è nata una stima reciproca che si è tradotta anche in scelte professionali condivise. A valle del talent Emma ci mette le mani, le orecchie e il nomela giovane artista ha firmato con Universalazienda discografica collegata all’ambiente professionale di Emma, ed è entrata nello stesso management.

Questo intreccio ha fatto sì che la sfera personale e quella lavorativa risultassero strettamente sovrapposte.

Il debutto a Sanremo e la condivisione di progetti

Nel 2017 Elodie ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”, pezzo al quale Emma aveva contribuito nella scrittura. In quegli anni le due condividevano non solo progetti musicali, ma anche riferimenti professionali comuni, fino a condividere la stessa agente musicale. In più, per un periodo, Elodie ha trovato in Roma un punto di appoggio anche nella dimensione privata, dopo anni trascorsi tra Lecce e serate nei locali.

Il distacco professionale e i segnali dell’allontanamento (dopo il 2017)

Il turning point è legato a una scelta di indipendenza professionaleElodie avrebbe deciso di uscire dal sistema che la vedeva legata a referenti, management e progetti costruiti attorno a Emma. Secondo la ricostruzione, il distacco dall’agente e il cambio di referenti hanno interrotto la rete che teneva insieme l’aspetto personale e quello lavorativo. Quando “si salta il lavoro, salta tutto”: così è stata descritta la dinamica per sottolineare come la sovrapposizione di etichetta, management, casa e palco renda difficile separare i due piani.

Il riavvicinamento del 2019 e l’affievolirsi successivo

Nel 2019 si sarebbe verificato un rinnovato avvicinamento tra le due dopo che Emma aveva reso pubblica la sua lotta contro la malattia; in quella fase è stato descritto un momento di vicinanza emotiva. Tuttavia, negli anni successivi la distanza sarebbe progressivamente aumentata, fino a creare un clima percepito come teso quando le due si trovano negli stessi eventi pubblici.

Un aneddoto ricorrente nella ricostruzione riguarda lo show benefico “Una Nessuna Centomila”, dove le due artiste, sempre secondo i racconti, si sarebbero evitate durante l’intera serata. Altri segnali citati includono “ingressi separati, sguardi altrove, uscite separate” quando si trovano negli stessi contesti pubblici.

Il ruolo dell’agente e la percezione attuale

Il passaggio fondamentale che viene indicato come causa scatenante è la separazione di Elodie dall’agente Francesca Savinicon quella rottura i progetti comuni sarebbero rapidamente svaniti. Da allora, si legge nella ricostruzione, la relazione tra le due non è tornata ai livelli precedenti: “in modo silenzioso, che forse è quello peggiore, quello che trascina rancore profondo” rimane una frase che sintetizza la percezione di gelo tra le parti.

La visione proposta sottolinea come la commistione tra vita privata e scelte lavorative possa rendere più fragili le relazioni nel mondo dello spettacolo: quando l’intreccio è totale, la separazione dei percorsi professionali può travolgere anche legami affettivi consolidati. A distanza di anni, e con la menzione che “Sette anni dopo, la diagnosi non è cambiata di una virgola. Perché quella, semplicemente, è la verità”, il racconto mantiene un tono netto sulla natura definitiva del distacco.

Resta il fatto che né Elodie Di Patrizi né Emma Marrone hanno dato una versione pubblica che spieghi nei dettagli gli eventi descritti: il racconto si basa sui passaggi verificabili e sulle scelte professionali che hanno modificato il contesto in cui l’amicizia si era sviluppata.