Milano Green Week 2026: scopri il programma di eventi per l'ambiente

Milano si prepara a ospitare la Green Week 2026, una settimana ricca di eventi dedicati all'ambiente e alla sostenibilità. Scopri il programma e partecipa!

Milano si prepara a vivere una settimana all’insegna della sostenibilità con la Milano Green Week 2026un evento diffuso che coinvolgerà tutti i nove Municipi della città. Dal 10 al 14 giugno, i cittadini potranno partecipare a oltre 200 iniziative gratuite, tra incontri, passeggiate, laboratori e spettacoli, tutti dedicati all’ambiente, alla biodiversità e alla transizione ecologica.

L’evento, organizzato grazie al contributo di associazioni, università, enti, aziende e comitati locali, mira a raccontare una Milano in trasformazione, impegnata in progetti concreti di rigenerazione urbana e adattamento climatico. Tra le iniziative principali, la creazione di nuovi spazi verdi, la depavimentazione di aree urbane e la promozione della biodiversità.

L’inaugurazione con ‘Green Days’

La Milano Green Week 2026 prenderà il via ufficialmente martedì 9 giugno alle ore 18.30 con lo spettacolo Green Daysin programma presso il Teatro Burri del Parco Sempione. Prodotto da Campo Teatrale, lo spettacolo affronterà il tema ambientale attraverso un dialogo intergenerazionale tra Millennials e Gen Z, invitando il pubblico a riflettere sulle scelte quotidiane e sul loro impatto futuro.

Gli appuntamenti del 10 giugno

Il primo giorno ufficiale della manifestazione, mercoledì 10 giugno, vedrà l’apertura dello Sportello Energia del Comune di Milano, situato in corso Buenos Aires angolo via Giovanni Omboni. I cittadini potranno ricevere informazioni sui consumi energetici e ritirare gratuitamente il nuovo Vademecum Impianti Termici. Nello stesso giorno, alle ore 10.00, presso il Museo Civico di Storia Naturale, si riunirà l’Assemblea dei Giovani per il Clima.

Focus sugli animali e sul loro benessere

Giovedì 11 giugno, sempre al Museo Civico di Storia Naturale, si terrà l’incontro Il diritto degli animaliun dibattito che riunirà istituzioni, associazioni, veterinari, università e Forze dell’ordine per discutere temi legati alla tutela e al benessere animale. A moderare il dibattito sarà Gianfelice Facchetti.

Via Toce, da grigio a verde

Uno degli appuntamenti più attesi è previsto per venerdì 12 giugno alle ore 18.00 in via Toce, dove sarà inaugurata simbolicamente una nuova area verde realizzata attraverso un intervento di depavimentazione. L’evento, dal titolo Da grigio a verde: come cambiano le cittàmetterà a confronto amministratori di Milano, Bergamo, Brescia, Genova e Torino sui temi della rigenerazione urbana e dell’adattamento climatico.

Sabato tra Lambrate e la Goccia

La giornata di sabato 13 giugno sarà dedicata alla scoperta di alcuni importanti progetti di trasformazione urbana. Alle 16.00 è prevista una passeggiata nell’ex area Innocenti di Lambrate, dove sta nascendo una nuova area verde collegata al progetto della Magnifica Fabbrica del Teatro alla Scala. Sempre sabato, a partire dalle 10.00, debutterà il Goccia Fest 26la Natura si fa spazio, il primo evento pubblico organizzato nell’area della Goccia con ingresso da via Privata Giampietrino 4.

Il programma del Goccia Fest comprende laboratori, visite guidate, attività artistiche, esplorazioni naturalistiche e momenti di approfondimento dedicati alla biodiversità e alla rigenerazione ambientale.

Passeggiate botaniche e attività all’aperto

Durante tutta la settimana saranno organizzate numerose passeggiate botaniche, escursioni in bicicletta, laboratori e incontri divulgativi. Tra le aree coinvolte figurano il Parco Lambro, il Parco Forlanini, la Biblioteca degli Alberi, le marcite di Chiaravalle e della Vettabbia e il parco UpTown di Cascina Merlata.

La Milano Green Week 2026 si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026 con eventi distribuiti in tutta la città. Il calendario completo con orari, sedi e modalità di partecipazione è disponibile sul sito ufficiale della Milano Green Week.