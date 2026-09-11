G20 energia Houston 2026: la partecipazione russa e le tensioni globali

La Russia invierà un rappresentante al vertice G20 sull'energia a Houston. Scopri chi parteciperà e come le tensioni globali stanno influenzando il mercato energetico.

La prossima settimana, un rappresentante russo parteciperà al vertice G20 sull’energia a Houston, come annunciato da un funzionario della Casa Bianca. Questo incontro, che si terrà da lunedì a mercoledì, vedrà la partecipazione di importanti funzionari statunitensi, tra cui il Segretario degli Interni Doug Burgum, il Segretario dell’Energia Chris Wright e il rappresentante della Casa Bianca Jarrod Agen.

La partecipazione russa segue la presenza del ministro delle Finanze Anton Siluanov a un incontro del G20 in North Carolina lo scorso mese, che aveva suscitato polemiche tra i funzionari europei. Era la prima volta che un alto funzionario russo partecipava di persona al forum dal 2022, anno dell’invasione dell’Ucraina.

Le sfide energetiche globali

Il vertice, intitolato G20 Ministerial Meeting on Energy Abundance si svolge in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza energetica. Le guerre in Ucraina e Iran hanno creato tensioni significative nel mercato energetico globale. Negli Stati Uniti, il prezzo del diesel ha raggiunto un record di oltre $6 al gallone questa settimana, mentre l’Iran ha chiuso in gran parte lo Stretto di Hormuz al traffico di petrolio e gas naturale.

Inoltre, la costruzione di centri di dati negli Stati Uniti sta mettendo a dura prova le forniture di energia.

L’Unione Europea, nel frattempo, sta affrontando difficoltà nel tentativo di diventare indipendente dal petrolio e dal gas russi. Con l’inverno alle porte e le scorte di gas a livelli insolitamente bassi, gli sforzi per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia sembrano vacillare.

Le tensioni diplomatiche e le sanzioni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avuto una conversazione eccellente con il presidente russo Vladimir Putin questa settimana, affermando che Putin è interessato a un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, i funzionari dell’intelligence negli Stati Uniti, in Ucraina e in tutta Europa dubitano della serietà di Putin nel voler porre fine al conflitto.

Durante il vertice del G20, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è probabile che voti su nuove sanzioni contro la Russia. Tuttavia, è incerto se il disegno di legge passerà la Camera, come ha fatto al Senato. L’amministrazione Trump aveva imposto le prime sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina nell’, bloccando transazioni e congelando beni delle principali compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil.

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