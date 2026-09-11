L'eredità dell'11 settembre: come gli Stati Uniti commemorano il 25° anniversario

Il 25° anniversario dell'11 settembre viene commemorato con cerimonie solenni in tutti i siti degli attentati. Scopri come gli Stati Uniti onorano le vittime e riflettono su un evento che ha segnato la storia.

Il 25° anniversario dell’11 settembre segna un momento di riflessione profonda per gli Stati Uniti e il mondo intero. A New YorkWashington e Shanksville le cerimonie commemorative ricordano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001, un evento che ha cambiato per sempre la storia moderna.

Le commemorazioni del 2026 si svolgono in un contesto di fiducia diminuita nelle istituzioni e di ricordo vivo tra la popolazione.

Un sondaggio Ipsos rivela che la metà degli adulti statunitensi considera l’11 settembre tra gli eventi più significativi della propria vita, superando persino la pandemia di Covid-19 e le elezioni di Barack Obama e Donald Trump.

Le cerimonie del 25° anniversario

A New York i familiari delle vittime si riuniranno sulla piazza del Memoriale per leggere i nomi dei morti, intervallati da sette momenti di silenzio.

Tra i partecipanti, gli ex presidenti Joe BidenBarack ObamaBill Clinton e George W. Bush insieme alle ex first lady Michelle Obama e Hillary Clinton.

Al Pentagono il presidente Donald Trump terrà un discorso, mentre il vicepresidente JD Vance rappresenterà la Casa Bianca a Ground Zero. Le cerimonie includeranno anche la lettura di messaggi e la deposizione di corone di fiori.

A Shanksville in Pennsylvania, il Flight 93 National Memorial ospiterà una cerimonia in onore dei passeggeri e dell’equipaggio del volo United 93, che si sacrificarono per impedire un ulteriore attacco.

L’impatto globale dell’11 settembre

Gli attentati dell’11 settembre non hanno colpito solo gli Stati Uniti. Tra le vittime, circa 372 cittadini stranieri provenienti da 60 Paesi. Il Regno Unito ha subito il tributo più pesante, con 67 vittime seguito da Germania (11), Italia (10) e Irlanda (6).

La società Cantor Fitzgerald che occupava i piani dal 101 al 105 della Torre Nord del World Trade Center, ha perso 658 dipendenti il bilancio più alto registrato da una singola azienda.

I responsabili e le conseguenze

Tutti i 19 dirottatori sono morti durante gli attacchi, ma la rete terroristica di al-Qaeda guidata da Osama bin Laden ha continuato a operare per anni. Bin Laden è stato ucciso, mentre il suo successore, Ayman al-Zawahiri è stato eliminato.

Il sedicente ‘pianificatore’ degli attentati, Khalid Sheikh Mohammed è detenuto a Guantánamo Bay dal 2006. Il suo processo, inizialmente previsto, è stato rinviato a giugno dopo il fallimento di un accordo patteggiato.

Le commemorazioni del 25° anniversario dell’11 settembre rappresentano un momento di riflessione e di unità per gli Stati Uniti e il mondo. Le cerimonie a New York, Washington e Shanksville onorano le vittime e ricordano l’importanza di non dimenticare un evento che ha cambiato per sempre la storia.