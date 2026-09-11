Ennesimo incidente mortale sul lavoro, questa volta siamo a Barletta dove un operaio di soli 34 anni è morto precipitando da una altezza di circa 9 metri. Ecco che cosa è successo.

Incidente sul lavoro a Barletta: operaio precipita nel vuoto

Ennesimo incidente sul lavoro. Nella giornata di ieri, giovedì 10 settembre 2026, in via Foggia a Barletta, un operaio di 34 anni è precipitato da una altezza di circa 9 metri, mentre lavorava in un oleificio.

Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che i Carabinieri, questi ultimi al fine di capire che cosa sia successo. Dalle prime informazioni, pare che l’operaio fosse su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto nel vuoto.

Tragedia a Barletta, operaio precipita nel vuoto e muore

Sul luogo dell’incidente a Barletta sono giunti subito i soccorsi, con l’operaio di 34 anni trasportato in condizioni critiche al Pronto Soccorso di Barletta, per poi essere trasferito al Bonomo di Andria dove purtroppo è morto nella notte. Le sue condizioni erano infatti troppo gravi. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sul posto i Carabinieri al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire la dinamica.