Pietro Checchi, il tiktoker fiorentino che sfida gli atleti in Physical Italia

Pietro Checchi, il giovane attore e tiktoker fiorentino, è pronto a sfidare atleti professionisti in Physical Italia: da 100 a 1 il nuovo programma di Netflix che mette alla prova cento concorrenti in una serie di sfide fisiche e mentali. Nato a Firenze il 3 novembre 2002, Pietro è uno dei volti più promettenti del panorama sociale e cinematografico italiano.

Dai social al cinema: il percorso di Pietro Checchi

Pietro Checchi ha iniziato a farsi conoscere su TikTok nel 2020, grazie ai suoi video e ai lip-sync, arrivando a raccogliere circa 1,8 milioni di follower. Appassionato di musica, fitness e basket, Pietro studia filosofia all’Università di Firenze e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione dal 2025.

Dopo l’esperienza in Risotto Western Pietro è entrato nel cast di Non è Un Paese Per Single film disponibile su Prime Video nel 2026. Nel film, ambientato in Toscana, recita accanto a Cristiano Caccamo e Sebastiano Pigazzi. Pietro ha dichiarato: “Medicina richiede troppa costanza. In questi anni ho potuto infatti alternare lo studio alle mie passioni“.

Physical Italia: la nuova sfida di Pietro

Pietro Checchi è uno dei 100 concorrenti scelti per partecipare a Physical Italia: da 100 a 1 il programma prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile su Netflix a partire dal 11 settembre. L’arena è allestita al Lingotto di Torino dove i concorrenti si sfideranno in prove fisiche e mentali.

Tra i partecipanti ci sono anche atleti di alto livello come Federica PellegriniJury Chechi e Tania Cagnotto insieme a Elisabetta CanalisMirco BergamascoAlvise Rigo e Luis Sal. Pietro, che non è un atleta professionista, rappresenta l’underdog del cast, ma è determinato a dimostrare il suo valore.

Le sfide di Physical Italia

Il meccanismo del programma è semplice: si parte in cento e l’obiettivo è arrivare a uno. Prova dopo prova, i concorrenti vengono eliminati fino alla sfida finale. Non conta soltanto la forza fisica: le diverse sfide mettono alla prova anche resistenza, agilità, tenacia, capacità di gestire la pressione, coraggio e attitudine alla collaborazione.

Pietro Checchi ha dichiarato: “Se non mi fossi infortunato avrei proseguito ginnastica artistica. Il mio idolo da piccolo era Yuri Chechi, che poi ho ritrovato nel programma“. La partecipazione a Physical Italia rappresenta per lui una nuova esperienza davanti alle telecamere e un’occasione per misurarsi in un contesto completamente diverso.

Il Valdarno su Netflix: Beatrice Beni e Pietro Checchi

Accanto a Pietro Checchi, anche Beatrice Beni di Figline Valdarno partecipa a Physical Italia. Beatrice, classe 2000, è una bodybuilder e posing coach che ha iniziato a praticare danza da bambina. La sua partecipazione al programma rappresenta un’opportunità per riscoprire aspetti di sé che aveva trascurato.

Beatrice ha dichiarato: “La partecipazione al programma di Netflix mi ha permesso di riscoprire nuovamente il mio corpo e conoscere altre parti di me che avevo trascurato. Potermi mettere a confronto con tanti altri fisici mi ha fatto anche scoprire che si può fare anche altro, senza concentrarsi solo su una cosa“.

La prima stagione di Physical Italia sarà composta da otto episodi. I primi tre arriveranno su Netflix venerdì 11 settembre, gli episodi 4 e 5 saranno disponibili dal 18 settembre, il 25 settembre toccherà agli episodi 6 e 7, mentre la finale è prevista per venerdì 2 ottobre. Per Pietro Checchi e Beatrice Beni, questa è un’occasione unica per mostrare il loro talento e la loro determinazione.