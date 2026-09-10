Asian Games 2026: Qatar batte Iran nel basket, primi risultati prima della cerimonia di apertura

I Giochi Asiatici 2026 sono iniziati con la vittoria del Qatar contro l'Iran nel basket maschile. Scopri tutte le novità di questa edizione e i prossimi eventi in programma.

I Giochi Asiatici 2026 hanno ufficialmente preso il via in Giappone con una vittoria del Qatar contro l’Iran nel basket maschile. Questo incontro, tenutosi presso l’Aichi International Arena di Nagoya ha segnato l’inizio delle competizioni, ben prima della cerimonia di apertura ufficiale prevista per il 19 settembre.

Con un punteggio finale di 59-35 il Qatar ha dimostrato fin da subito la propria determinazione.

Michael Lewis giocatore statunitense naturalizzato qatariota, ha segnato 21 punti il massimo per la partita. “Sappiamo di dover vincere almeno una partita per qualificarci al prossimo turno”, ha dichiarato Lewis, sottolineando l’importanza di questo risultato per il team.

Le prime sfide dei Giochi Asiatici 2026

La competizione di basket maschile proseguirà con le finali per le medaglie previste per il 20 settembre il giorno successivo alla cerimonia di apertura.

Oltre al basket, anche altre discipline come il calcio il cricket l’hockey e il pentathlon moderno hanno iniziato le loro gare prima della cerimonia ufficiale.

Tra gli altri risultati degni di nota, Taiwan ha battuto Giordania con un punteggio di 83-80 dimostrando fin da subito un alto livello di competizione.

I Giochi Asiatici 2026 vedranno la partecipazione di oltre 17.000 atleti e funzionari, che si sfideranno in 43 sport diversi.

Le sfide meteorologiche e le misure di sicurezza

Nonostante l’entusiasmo per l’inizio delle competizioni, le condizioni meteorologiche hanno già creato alcune difficoltà. Record di pioggia due giorni fa hanno costretto centinaia di atleti ad evacuare temporaneamente i loro alloggi, e l’acqua ha infiltrato alcuni impianti sportivi. Le previsioni indicano ulteriori piogge nei prossimi giorni, ma gli organizzatori sono fiduciosi che i piani non saranno compromessi.

Per garantire la sicurezza durante la cerimonia di apertura, prevista per il 19 settembre il Giappone ha schierato circa 10.000 agenti di polizia tra cui 3.100 unità speciali provenienti da diverse forze di polizia nazionali. Inoltre, sono state implementate misure di sicurezza avanzate, tra cui l’uso di intelligenza artificiale e la designazione di zone di esclusione per i droni entro un raggio di circa un chilometro dal sito della cerimonia e dagli alloggi dell’imperatore.

Le stelle emergenti dei Giochi Asiatici 2026

Tra i partecipanti più attesi ci sono la tennista filippina Alexandra Eala il cricketer indiano Vaibhav Sooryavanshi di soli 15 anni e la nuotatrice cinese Yu Zidi appena 13enne. Questi giovani talenti promettono di aggiungere un ulteriore livello di eccitazione alle competizioni.

Un altro punto di interesse è la squadra di scherma del Qatar che punta a conquistare la sua prima medaglia ai Giochi Asiatici. Con nove schermidori in gara, il team ha completato un intenso programma di preparazione, che includeva campi di addestramento in Italia e Giappone. Recenti successi, come la medaglia d’argento nella competizione di sciabola a squadre agli Campionati Asiatici Under 23 del 2025, hanno rafforzato le ambizioni del team.

I Giochi Asiatici 2026 rappresentano un’opportunità unica per gli atleti di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Con eventi che si svolgeranno fino al 4 ottobre questa edizione promette di essere una delle più memorabili della storia dei Giochi Asiatici.