Amici, le rivelazioni shock di Patrick Rossi Gastaldi: 'Voti e vincitori già decisi'

Patrick Rossi Gastaldi, ex professore di recitazione di Amici, ha rivelato in un'intervista i meccanismi nascosti del programma, affermando che Maria De Filippi decideva già a metà stagione chi sarebbe stato il vincitore.

Patrick Rossi Gastaldi, volto storico di Amici di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio dopo anni di assenza dalle scene. In un’intervista esclusiva, l’ex professore di recitazione ha svelato dettagli inediti sul funzionamento del programma, rivelando un sistema che, secondo la sua versione, vedeva Maria De Filippi come regista assoluta di ogni decisione.

Gastaldi, che ha lasciato il programma a causa di problemi di salute, ha parlato apertamente delle dinamiche interne, descrivendo un ambiente in cui la televisione prevaleva sull’insegnamento. “Quello che conta è il reality, e il reality non è mai vero, è sempre indotto”, ha affermato, spiegando perché oggi ritiene poco sensato insegnare recitazione in un contesto televisivo.

Maria De Filippi, la regista nascosta

Il cuore delle rivelazioni di Rossi Gastaldi riguarda il ruolo centrale di Maria De Filippi nella gestione dei voti e nella scelta dei vincitori. “C’è un dogma ad Amici: è tutto indotto da Maria”, ha dichiarato, raccontando episodi in cui agli insegnanti sarebbe stato chiesto di sostenere determinate valutazioni.

“Prima delle dirette ci dicevano di non fare le facce quando parlava Maria, perché poi in diretta ci diceva: ‘Patrick, hai dato 4, perché?’. Ma era lei che aveva voluto che dessi 4, e io dovevo giustificare il suo voto che mi aveva indotto precedentemente”, ha spiegato.

Alla domanda se anche i voti fossero quindi “indotti”, la risposta è stata netta: “Spesso sì. A metà stagione Maria aveva già individuato il vincitore”. E alla domanda sull’esistenza di un percorso privilegiato per accompagnarlo alla vittoria, ha aggiunto: “Certo. Una vincitrice l’avevo trovata io, Giulia Ottonello. L’ho beccata io nel mucchio”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nonostante le accuse sul funzionamento del programma, Rossi Gastaldi non descrive Maria De Filippi come una nemica. Al contrario, ha sottolineato più volte la qualità del loro rapporto, ricordando di aver contribuito a portare in televisione esperienze teatrali, come il musical Footloose. “Avevo un ottimo rapporto con lei”, ha raccontato, ricordando anche di aver convinto la conduttrice a produrre lo spettacolo con gli allievi.

Il giudizio sul programma attuale è meno severo di quanto potrebbero far pensare le sue dichiarazioni sul passato: “Devo dire che il Serale è spettacolare: Maria fa bene quelle cose. Non mi piacciono le liti, non mi sono mai piaciute, e non mi piacciono le competizioni. Però è cambiato totalmente”. Rossi Gastaldi riconosce alla conduttrice una capacità di controllo fuori dal comune: “Lei è molto padrona, ed è un talento anche quello. È padrona dello studio e di quello che fa. Su questo non c’è nulla da dire”.

La carriera di Patrick Rossi Gastaldi

Rossi Gastaldi ha raccontato di essere stato scelto da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, all’epoca regista di moda, e di aver accettato l’incarico perché veniva pagato bene. La visibilità, tuttavia, a volte lo opprimeva al punto da non uscire più di casa o frequentare luoghi pubblici. Nonostante le critiche, Gastaldi ha riconosciuto il talento di Maria De Filippi nel gestire lo studio e nel costruire lo spettacolo, anche dopo aver mosso accuse molto pesanti sul funzionamento del programma.

Le parole di Patrick Rossi Gastaldi offrono uno sguardo inedito sui meccanismi di Amici, rivelando un mondo in cui la televisione e la spettacolarizzazione sembrano prevalere sull’insegnamento e la formazione. Un racconto che, seppur soggettivo, solleva interrogativi sul reale valore educativo del programma e sul ruolo degli insegnanti all’interno di un contesto così complesso e mediatico.