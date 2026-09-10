Temporali eccezionali in Liguria e Toscana: allagamenti, esondazioni e danni

Temporali eccezionali in Liguria e Toscana: allagamenti, esondazioni e danni

Il maltempo ha colpito duramente Liguria e Toscana, con piogge record e danni diffusi. Scopri i dettagli degli eventi e le misure adottate.

Il maltempo ha colpito duramente la Liguria e la Toscana nella giornata di mercoledì 9 settembre 2026, portando con sé piogge eccezionali e danni diffusi. Le precipitazioni intense hanno causato esondazioni, allagamenti e disagi in diverse località, mettendo a dura prova le infrastrutture e la popolazione locale.

Liguria: piogge record e torrenti in piena

La Liguria è stata una delle regioni più colpite, con accumuli di pioggia che hanno superato i 270 millimetri in alcune aree.

In particolare, il comprensorio di Parazzuolo di Rezzoaglio ha registrato precipitazioni eccezionali, mentre nell’area di Pezzonasca nel territorio di Moconesi sono stati raggiunti valori fino a circa 230 millimetri.

Queste quantità di pioggia hanno determinato un rapido incremento dei livelli dei corsi d’acqua, soprattutto nei bacini caratterizzati da tempi di risposta molto brevi.

L’acqua caduta sui versanti si è riversata rapidamente nei torrenti, provocando un’improvvisa crescita delle portate. Particolare attenzione è stata rivolta alla situazione del torrente Lavagna in Val Fontanabuona dove l’ondata di piena ha determinato un significativo innalzamento dei livelli tra Calvari e San Colombano.

Danni e disagi in Liguria

Il rapido aumento della portata del torrente Lavagna ha provocato locali esondazioni, con l’acqua che in alcuni punti ha raggiunto le aree golenali e le zone immediatamente circostanti il corso d’acqua.

A rendere particolarmente delicato il quadro non è stata soltanto l’intensità dei singoli rovesci, ma anche la persistenza delle precipitazioni. In diverse località la pioggia ha continuato a cadere per diverse ore, mantenendo elevato il contributo ai bacini idrografici e impedendo un rapido smaltimento dell’acqua accumulata.

Toscana: vento, grandine e trombe d’aria

La Toscana non è stata da meno, con fenomeni meteorologici intensi che hanno causato danni significativi. A Viareggio raffiche di vento oltre i 120 km/h hanno fatto cadere alberi, danneggiato dehors, gazebo e stabilimenti balneari. A Forte dei Marmi una forte grandinata con chicchi grandi come palline da tennis ha aggiunto ulteriore preoccupazione.

Un’impressionante cella temporalesca si è formata sulle province di Massa-Carrara con precipitazioni intense. A Zeri sono caduti 80 mm di pioggia in poco tempo, mentre a Poveromo si è formata una tromba d’aria a pochi metri dalla spiaggia. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla formazione di due grossi fronti temporaleschi sul grossetano e sulla Val di Cornia davanti alle coste di Piombino e San Vincenzo.

Misure di sicurezza e chiusure

In risposta all’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile, i Comuni hanno adottato diverse misure di sicurezza. A Firenze sono stati chiusi parchi, giardini, cimiteri comunali e ciclopiste fluviali. Anche le scuole, gli asili nido e gli impianti sportivi sono stati chiusi in diverse località, tra cui Massa e Carrara. Inoltre, è stata sospesa la fermata Cascine della linea tramviaria T1.

Il maltempo ha causato anche la sospensione di attività mercatali, spettacoli e intrattenimenti allestiti con attrezzature mobili nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Ai gestori delle attività economiche concessionarie di aree presenti all’interno degli spazi verdi liberamente accessibili è stato richiesto di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di propria pertinenza.

Danni e interventi dei Vigili del Fuoco

I danni causati dal maltempo sono stati numerosi e diffusi. In Lombardia i Vigili del Fuoco hanno effettuato complessivamente 195 interventi principalmente per alberi e rami pericolanti, danni causati dall’acqua e dissesti statici di elementi costruttivi. Il territorio maggiormente interessato è risultato quello della provincia di Brescia seguito da CremonaMilanoMonza e Brianza e Como.

In Toscana i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi nel Fiorentino principalmente nei comuni di Figline ValdarnoReggelloRignano sull’Arno e Incisa in Val d’Arno. A Montelupo è stata segnalata la caduta di alcuni alberi. A livello provinciale, i pompieri hanno già svolto 14 interventi e altri 10 erano in coda.

Il maltempo ha anche interrotto una partita al Beach Soccer Stadium a Viareggio costringendo all’interruzione della partita tra Ucraina e Svizzera per motivi di sicurezza. La perturbazione ha colpito anche l’area del Beach Stadium al bagno Flora in Passeggiata dove erano in svolgimento fino a domenica gli Europei di Beach Soccer.