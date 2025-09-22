Per la giornata di domani, martedì 23 settembre, è stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo per maltempo. Ecco le regioni interessate.

Maltempo, allerta gialla 23 settembre 2025: le regioni interessate

Il maltempo sta interessando in queste ore diverse regioni d’Italia, per la giornata di domani, martedì 23 settembre, la Protezione Civili ha diramato allerta meteo gialla e arancione.

La perturbazione di origine atlantica ha già portato piogge e temporali al Nord, e domani si sposterà anche al centro. Le regioni interessate dall’allerta gialla sono 12, ovvero Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Maltempo, allerta arancione 23 settembre 2025: le regioni interessate

Per la giornata di domani, martedì 23 settembre, è stata diramata dalla Protezione Civile anche un’allerta meteo arancione. Previsti temporali di forte intensità al Nord e non solo, le regioni interessate dall’allerta arancione sono Lazio, Lombardia e Veneto, regioni in cui sono previste anche forti raffiche di vento e grandinate. Nella giornata di domani in generale è previsto un cielo molto nuvoloso al Nord, con piogge e rovesci anche su Umbria e Sardegna. Anche le temperature, dopo il caldo del fine settimana, avranno un ulteriore calo, dando quindi il benvenuto all’autunno.