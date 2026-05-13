Scomparsa di quattro giovani tra Leonessa e Poggio Bustone: ricerche in corso

Quattro giovani non si sono presentate a un alloggio dopo un'escursione: soccorritori e forze dell'ordine perlustrano i tratti più impervi dell'area boschiva

Il 13 maggio 2026 è stato segnalato il mancato ritorno di quattro ragazze attese da una struttura ricettiva nella provincia di Rieti. Secondo le prime informazioni, le giovani erano impegnate in un’escursione nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone e non hanno più risposto ai tentativi di contatto, spingendo il personale dell’albergo ad avvisare le autorità.

L’allarme ha innescato una pronta mobilitazione e la creazione di un campo base operativo a Poggio Bustone da cui si coordinano le attività di ricerca.

Le ricerche sono proseguite per diverse ore, con squadre impegnate sulle piste e nei boschi circostanti. La situazione è resa più complessa dalla conformazione del territorio: tratti ripidi, sentieri intrecciati e un’estensione che si sviluppa per chilometri hanno reso necessario un intervento articolato e prolungato.

Le famiglie delle giovani sono state informate e sul posto è attivo un presidio delle forze di soccorso per raccogliere segnalazioni e coordinare le ricerche.

Caratteristiche del territorio e punti di difficoltà

L’area interessata è prevalentemente boschiva e presenta una rete di sentieri che si snodano tra vallette e pendii. In molti tratti la vegetazione fitta riduce la visibilità e rende complesso l’accesso con i mezzi convenzionali, perciò le squadre stanno perlustrando a piedi le zone dove si ritiene più probabile trovare tracce delle escursioniste.

Il contrasto tra percorsi segnati e tratti più selvaggi impone una ricerca capillare, con priorità ai cosiddetti tratti impervi dove una deviazione o un infortunio possono creare ritardi significativi nella localizzazione delle persone.

Percorsi e probabili aree di interesse

Gli investigatori e i soccorritori stanno concentrando le attenzioni sui punti in cui i sentieri si intersecano e sulle gole più difficili da percorrere. La presenza di numerose diramazioni aumenta la possibilità che le ragazze possano essersi allontanate dal percorso previsto o aver dovuto cercare riparo per motivi vari. Per questo motivo, il lavoro di ricognizione comprende verifiche punto per punto dei bivii, delle aree a ridosso di corsi d’acqua e di radure dove è più probabile trovare segnali di passaggio.

Strutture coinvolte e modalità di coordinamento

Alle operazioni partecipano squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e del Soccorso alpino, tutte coordinate dal campo base operativo allestito a Poggio Bustone. Questo modello di intervento punta a sincronizzare i ricognitori sul territorio con il supporto logistico e informativo a terra, per ottimizzare la copertura delle aree più estese e minimizzare i tempi di intervento. La cooperazione tra corpi civili e militari è fondamentale quando il perimetro delle ricerche si estende su territori difficili da sorvegliare.

Ruoli e competenze in campo

Ciascuna forza ha compiti specifici: i vigili del fuoco gestiscono l’allestimento logistico e le operazioni di soccorso tecnico, la protezione civile coordina volontari e risorse territoriali, mentre i carabinieri si occupano delle verifiche d’identità e dell’attività investigativa preliminare. La Guardia di Finanza e il Soccorso alpino forniscono invece competenze specialistiche per le ricerche in ambiente montano, con tecniche e procedure adeguate a territori particolarmente accidentati.

Cosa è noto finora e richieste alle persone presenti

Dalle informazioni rese pubbliche emerge che le quattro giovani erano attese alla struttura ricettiva e che, non avendo dato notizie di sé, l’albergo ha lanciato l’allarme. Le autorità invitano chiunque si trovasse nei dintorni o abbia notato movimenti anomali nelle ultime ore a mettersi in contatto con il campo base o con le forze dell’ordine locali per fornire dettagli utili. È importante che eventuali segnalazioni siano tempestive e precise: anche piccoli elementi come un’auto parcheggiata inusuale o il ritrovamento di oggetti personali possono indirizzare le ricerche.

Le operazioni proseguiranno fino a quando non si avranno riscontri definitivi; la priorità resta ritrovare le giovani in sicurezza. Nel frattempo, le autorità mantengono un aggiornamento costante sulle attività di ricerca e chiedono collaborazione ai cittadini per facilitare il lavoro degli operatori. Ogni informazione può essere decisiva per risolvere la situazione e mettere fine all’ansia delle famiglie coinvolte.