Un incidente che ha coinvolto più mezzi pesanti ha causato nel pomeriggio forti disagi sulla A1 Direttissima, con chiusura temporanea del tratto e pesanti ripercussioni sulla viabilità in entrambe le direzioni.

Incidente sull’A1 Direttissima e blocco della circolazione

Sul posto sono intervenute diverse squadre operative: i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, i mezzi di soccorso sanitario e meccanico per la gestione dell’emergenza e la rimozione dei mezzi coinvolti, oltre alle pattuglie della polizia stradale.

Presenti anche gli operatori del Tronco 4 di Firenze di Autostrade per l’Italia, incaricati del coordinamento e del ripristino della viabilità.

Le operazioni si sono concentrate sia sulla sicurezza delle persone coinvolte sia sul rapido sgombero della sede stradale, al fine di riaprire il tratto nel più breve tempo possibile. Per chi è diretto verso Firenze, viene indicata come alternativa la percorrenza della A1 Panoramica, che permette di aggirare il tratto chiuso e ridurre i disagi alla circolazione.

Caos sull’autostrada A1: tremendo incidente con quattro camion coinvolti

Come riportato da Firenze Today, nel pomeriggio di oggi lunedì 12 maggio, intorno alle 17:15, si è verificato un incidente sull’Autostrada A1 Direttissima, in prossimità del km 9+100, nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia, in direzione Firenze.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti in un tamponamento che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e l’adozione di misure urgenti per la gestione della viabilità.

La conseguenza principale è stata la chiusura temporanea del tratto interessato, con traffico completamente bloccato nel punto dell’impatto. La situazione ha provocato forti rallentamenti e la formazione di code che hanno raggiunto circa 4 chilometri. Anche la carreggiata opposta, in direzione Bologna, ha risentito dell’evento, con ulteriori 4 chilometri di coda dovuti alla curiosità degli automobilisti e al cosiddetto “effetto curiosi”, che ha ridotto la fluidità del traffico.