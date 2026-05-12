Marco Femminella e Danila Solinas non sono più i rappresentanti legali di Nathan e Catherine.

Un nuovo colpo di scena per quanto riguarda il caso della cosiddetta Famiglia nel Bosco. I legali di Nathan e Catherine, Marco Femminella e Daniela Solinas, hanno rinunciato all’incarico. Ecco che cosa è successo.

Famiglia nel bosco: gli avvocati rinunciano al mandato

Gli avvocati di Nathan e Catherine, Marco Femminella e Daniela Solinas, hanno deciso di rinunciare al mandato.

Nel momento quindi più delicato del cosiddetto caso della Famiglia nel Bosco, i genitori dei tre bimbi si trovano senza legali. Ora, quindi, la famiglia Trevallion si trova esposta in prima persona, in attesa di sapere se Nathan e Catherine decideranno di affidarsi a nuovi avvocati. Ma, come mai Femminella e Solinas hanno deciso di rinunciare al mandato?

Famiglia nel bosco, gli avvocati rinunciano al mandato: “Divergenze insostenibili”

Come visto gli avvocati di Nathan e Catherine Trevallion, Marco Femminella e Daniela Solinas hanno deciso di rinunciare al mandato. A confermare la decisione la stessa avvocata Solinas all’Ansa: “Non c’era una visione comune.” I due avvocati ricordiamo che erano subentrati lo scorso mese di novembre al precedente legale che seguiva la coppia, ovvero Giovanni Angelucci.

Anche lui, infatti, aveva deciso di rinunciare al mandato per via, come dichiarato, dell’atteggiamento oppositivo dei coniugi Trevallion.