Tra gli oggetti sequestrati nell’abitazione di Francesco Dolci anche un coltello kukri che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato utilizzate per profanare il cadavere di Pamela Genini.

Profanazione di Pamela Genini: sequestrato a Francesco Dolci un coltello kukri

I carabinieri del Comando provinciale di Bergamo hanno sequestrato un coltello kukri a casa di Francesco Dolci.

Per l’esattezza si tratta di un pugnale tibetano con lama ricurva di circa 40 centimetri. Dolci, ricordiamo, è accusato di essere stato lui a profanare il cadavere di Pamela Genini, la giovane modella uccisa con 76 coltellate dall’ex fidanzato Gianluca Soncin. L’arma è stara inviata ai carabinieri del Ris che dovranno stabilire se è stata usata per asportare la testa del cadavere della 29enne, taglio che i medici hanno descritto come netto e preciso.

Francesco Dolci sul coltello kukri sequestrato: “Mai visto prima”

Come visto è stato sequestrato un coltello kukri a Francesco Dolci, ex di Pamela Genini e accusato di aver profanato il cadavere della 29enne. L’uomo è apparso davanti alle telecamere di “Dentro la Notizia”, asserendo di non aver mai visto prima il suddetto coltello e che, secondo lui, qualcuno starebbe provando a incastrarlo: “non l’ho mai vista, mi sarei ricordato, perché non è un coltello, è proprio una spada di derivazione macedone.

Lo so perché sono appassionato di storia.” Come detto l’arma è stata inviata ai Ris, si cercano anche eventuali tracce biologiche lasciate sopra.