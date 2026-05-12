Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono lasciati? Gli indizi s...

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono lasciati? Gli indizi s...

Una coppia molto amata nata all’interno del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, avrebbe messo fine alla relazione. Stiamo parlando di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. Ecco le ultime indiscrezioni.

Uomini e Donne, è finita tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca?

A “Uomini e Donne” la tronista Sara Gaudenzi aveva scelto il corteggiatore Alessio Rubeca.

Poco dopo la coppia ha annunciato che sarebbero andati a vivere insieme, per la gioia dei tanti fan. Ora però, da qualche settimana, sembra che le cose siano cambiate tanto che secondo le ultime indiscrezioni Sara e Alessio si sarebbero lasciati. Sui social infatti non si sono più visti insieme ma, soprattutto, l’ex tronista ha pubblicato una frase che lascia poco spazio ai dubbi.

Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi: “Il lupo perde il pelo…”

Come detto pare che Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si siano lasciati. A far pensare che sia proprio così una frase pubblicata sui social da parte dell’ex tronista: “Il lupo perde il pelo, ma il vizio… Stay tunned“.

Le parole di Sara sembrano confermare che i “vizi” del passato di Alessio non siano svaniti. Ricordiamo infatti che erano arrivate numerose segnalazioni sul fatto che l’ex corteggiatore avesse continuato a tenere attivi i suoi profili per conoscere altre ragazze, anche dopo l’inizio della relazione con Sara e la successiva convivenza. Sull’argomento è intervenuta anche Deianira Marzano: “Sì, si sono lasciati. Lui l’ha tradita.” Al momento però non c’è stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati, si tratta dunque solamente per ora di indiscrezioni.