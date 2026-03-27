Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca tra polemiche e tensioni

La registrazione del 26 marzo 2026 di Uomini e Donne si è chiusa con una scelta che ha diviso il pubblico e acceso un acceso dibattito sui social. La tronista Sara Gaudenzi ha deciso di uscire dal programma insieme a Alessio Rubeca, ma il momento finale è stato segnato da una serie di contrasti in studio, oltre che da commenti durissimi dell’opinionista Tina Cipollari. Il clima non è stato quello atteso per un’uscita romantica: la scena è apparsa contraddistinta più dalla tensione che dalle emozioni tradizionali del format.

Dietro le quinte e nelle interviste rilasciate subito dopo la puntata, i protagonisti hanno provato a spiegare motivazioni e sentimenti, mentre la rete si è spaccata tra chi difende la tronista e chi invece accusa un percorso poco autentico. In questo articolo ricostruiamo i momenti principali della serata, le reazioni in studio e le dichiarazioni successive, mantenendo fede alle informazioni emerse durante la registrazione e alle parole rilasciate ai microfoni di Witty.

La scelta e il contesto

Il trono di Sara Gaudenzi si è concluso con la conferma di un percorso che, agli occhi degli opinionisti e di parte del pubblico, era ormai chiaro da tempo. Dopo una serie di atteggiamenti che mostravano evidente sintonia con Alessio Rubeca, la tronista ha optato per concludere il suo cammino scegliendo lui. I commentatori in studio hanno sottolineato come, nelle puntate precedenti, Sara avesse ripetutamente privilegiato momenti di complicità con Alessio, riducendo gli spazi di confronto con Matteo Stratoti, l’altro corteggiatore rimasto fino alla fine.

Come si è arrivati alla scelta

Secondo quanto emerso durante la registrazione, la decisione di accelerare la scelta sarebbe stata influenzata anche dalle pressioni in studio: gli opinionisti, in particolare Tina Cipollari, hanno più volte invitato la tronista a dare una risposta definitiva, spingendola con veemenza. Questo ha alimentato il dibattito sulla correttezza di un finale apparentemente frettoloso e sulla dinamica del confronto, che per molti spettatori è sembrata più una imposizione che una naturale conclusione di un percorso emotivo.

Le reazioni in studio

Il clima in studio si è surriscaldato durante gli ultimi minuti della puntata. Tina Cipollari è apparsa particolarmente irritata, criticando aspramente Sara e accusandola di mettere in scena un “teatrino” che non meritava altro proseguimento. La disputa è sfociata in un momento di alta tensione: l’opinionista è arrivata a rifiutare un saluto finale e si è allontanata dallo studio lasciando intendere un forte disappunto. La conduttrice Maria De Filippi ha richiamato l’attenzione sulle regole dello studio, ricordando che anche il confronto richiede rispetto.

Il ruolo degli opinionisti

Gli opinionisti hanno giocato un ruolo centrale nel definire la percezione del pubblico: alcuni hanno preso le parti di Matteo Stratoti, evidenziando come certi atteggiamenti di quest’ultimo fossero stati sottovalutati, mentre altri hanno enfatizzato la compatibilità tra Sara e Alessio. Il risultato è stato un finale polarizzato, con spettatori e commentatori che hanno interpretato gli stessi fatti in modo opposto. L’intervento di Maria De Filippi nel finale ha ricordato la necessità di mantenere un certo equilibrio nello studio.

Le parole dei protagonisti dopo la puntata

Dopo l’uscita insieme, la coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle telecamere di Witty: Sara Gaudenzi ha parlato di emozioni chiare e della volontà di provare sensazioni che aveva avvertito solo con Alessio Rubeca. Ha sottolineato che il percorso serve anche a togliersi dubbi e che con lui si sente protetta e capita. Emozioni e ascolto reciproco sono stati i concetti al centro del loro discorso, riprendendo l’idea che tra loro vi sia una complicità naturale.

Il commento di Matteo Stratoti

Intervistato separatamente, Matteo Stratoti ha espresso delusione e amarezza per l’esito del percorso: ha detto di esserci rimasto male, di aver investito tempo ed energie e di sentirsi a volte frainteso. Ha ammesso una propria fragilità personale, parlando anche di situazioni familiari che lo hanno segnato, e ha spiegato di aver sperato in una maggiore comprensione. Le sue parole hanno aggiunto un ulteriore livello emotivo al racconto, alimentando il dibattito sulla sincerità dei sentimenti e sulla gestione dei conflitti nel format.

In conclusione, la scelta di Sara Gaudenzi e la partenza con Alessio Rubeca hanno lasciato un segno evidente nel percorso del programma: da una parte la nascita di una nuova coppia, dall’altra una scia di polemiche che continuerà a essere discussa sui social e nei salotti televisivi. Il 26 marzo 2026 rimarrà una data discussa dai fan del format, segnando un momento di forte divisione tra chi celebra la scelta e chi la considera discutibile.