Chi guiderà Domenica In e Dentro la Notizia: scenari e conferme possibili

Chi guiderà Domenica In e Dentro la Notizia: scenari e conferme possibili

Rai e Mediaset lavorano alle nuove stagioni: tra indiscrezioni su Mara Venier, la replica di Alberto Matano e la possibile riconferma di Gianluigi Nuzzi, il palinsesto domenicale resta al centro dei colloqui aziendali

La pausa estiva avvicina le decisioni sul palinsesto e le grandi reti italiane stanno definendo i volti dei loro contenitori del weekend. In primo piano ci sono Mara Venier per la rete pubblica e Gianluigi Nuzzi per Mediaset, nomi che negli ultimi giorni sono tornati al centro delle cronache televisive. Le trattative e le voci di corridoio descrivono uno scenario in evoluzione, tra riunioni tecniche e prese di posizione pubbliche che cercano di mettere ordine tra indiscrezioni e conferme.

Da una parte si parla di incontri organizzativi e di strategie per mantenere stabilità al programma domenicale di Rai 1; dall’altra si osservano i risultati di audience e le valutazioni interne a Cologno Monzese che potrebbero suggerire conferme o cambi di rotta. In questo contesto, i commenti dei protagonisti e le ricostruzioni dei media contribuiscono ad alimentare ipotesi che, per ora, restano in parte ufficiose.

La questione di Rai: Domenica In e la posizione di Mara Venier

Secondo quanto riportato da fonti di stampa, in particolare Dagospia, la possibilità che Mara Venier resti al timone di Domenica In per la stagione successiva sta prendendo corpo. Fonti interne segnalano che il direttore dell’intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, dovrebbe incontrare l’agente della conduttrice, Beppe Caschetto, per mettere a punto modalità e format della prossima edizione.

Questo sviluppo arriva dopo anni in cui la stessa Venier aveva più volte lasciato intendere un possibile ritiro ma poi era tornata in video: un copione ormai noto che, secondo i rumor, potrebbe ripetersi.

Speculazioni e precauzioni sul successore

Tra le voci circolate nelle settimane scorse figurava il nome di Alberto Matano come possibile erede in caso di addio di Venier. Il conduttore de La Vita in Diretta, però, ha scelto di frenare le illazioni: in un’intervista ha definito poco elegante portare avanti fanta-avvicendamenti mentre una professionista è ancora in onda e ha aggiunto che il suo focus resta l’innovazione del proprio programma. Matano ha sottolineato anche il rapporto con il pubblico: il rotocalco ha raggiunto oltre 1.300 puntate e questo elemento lo spinge a cercare nuove idee e talenti per consolidare il successo.

Altri nomi e il clima dietro le quinte

Oltre a Matano, sono stati fatti i nomi di Francesca Fialdini e Gabriele Corsi come possibili alternative, ma al momento non esistono conferme ufficiali. Alcune ricostruzioni riportano anche tensioni dietro le quinte, inclusi riferimenti a incomprensioni lavorative e a una certa stanchezza della conduttrice, elementi che potrebbero influire sulle decisioni aziendali. In ogni caso, la definizione del nuovo assetto di Domenica In pare destinata a dipendere da incontri formali tra Rai e i rappresentanti dei protagonisti, più che da speculazioni esterne.

Mediaset e Dentro la Notizia: verso la riconferma di Gianluigi Nuzzi

Spostando l’attenzione su Mediaset, le ultime ricostruzioni danno per probabile la conferma di Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Dentro la Notizia su Canale 5. I vertici di Cologno Monzese, secondo le stesse fonti, mostrerebbero soddisfazione per i progressi del talk: sebbene la trasmissione non abbia ancora sorpassato il concorrente pomeridiano diretto da Matano, i numeri sono in crescita e questo gioca a favore della permanenza dell’attuale guida giornalistica.

Contesto e precedenti alla guida del talk

Il percorso di Nuzzi è iniziato dopo la gestione di Myrta Merlino, chiamata in seguito alla separazione con Barbara d’Urso. La stagione di Merlino non aveva portato i risultati sperati e la sostituzione faceva parte di una fase di riassetto. La separazione tra d’Urso e l’azienda fu traumatica e portò anche a una denuncia da parte dell’ex conduttrice, una vicenda che ha segnato il cambio di passo nel daytime e nel pomeriggio dell’azienda.

Prospettive e conclusione

Nel complesso, le due reti sembrano privilegiare la continuità: Rai potrebbe puntare ancora su Mara Venier per mantenere stabilità nel contenitore domenicale, mentre Mediaset sembra orientata a confermare Gianluigi Nuzzi per consolidare i miglioramenti d’ascolto registrati. Resta da vedere come evolveranno gli incontri tra dirigenti e agenti e se qualche elemento imprevisto potrà riscrivere gli scenari ipotizzati dai media. Per il pubblico, intanto, la curiosità rimane alta: la definizione del palinsesto dirà molto sulle scelte strategiche delle due principali emittenti.