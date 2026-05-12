In anteprima il video "Girasole d'inverno" nuovo singolo di Rossella

Milano, 12 mag. (askanews) – In anteprima il video “Girasole d’inverno”, il nuovo singolo di Rossella per FDAM/Altafonte. “Girasole d’inverno” è un brano che scava nelle pieghe della vulnerabilità umana per raccontare quel delicato passaggio che va dalla paura di restare feriti alla riscoperta della fiducia negli altri. Il pezzo si presenta come un viaggio emotivo profondo, rivolto a chiunque abbia sperimentato lo smarrimento e la successiva rinascita grazie a un incontro capace di farci sentire nuovamente “a casa”.Il cuore del brano risiede nella potente metafora del titolo: essere un girasole che non teme il freddo rappresenta la capacità di mantenere accesa la propria luce interiore anche nelle fasi più rigide e complesse dell’esistenza.

La canzone si sviluppa come un dialogo intimo, fatto di immagini vivide e domande profonde e insolite, che esplorano la fragilità umana e il bisogno di connessione autentica. Nel ritornello il brano celebra lo sguardo come veicolo di scambio profondo tra gli esseri umani, capace di comunicare anche più delle parole. Rossella utilizza un linguaggio poetico e viscerale per descrivere il desiderio di essere finalmente visti e riconosciuti, superando quel senso di invisibilità derivato dal troppo tempo passato a nascondersi.

In questo scenario, l’amore non è dipinto come una perfezione astratta, ma si rivela al tempo stesso rifugio e sfida: uno spazio imperfetto in cui due fragilità scelgono di accogliersi reciprocamente.Sotto il profilo musicale, la produzione di Tommaso Sgarbi traduce queste sensazioni in un’atmosfera pop dal respiro cinematografico. La composizione segue un crescendo emozionale che parte dalla delicatezza di una chitarra acustica arpeggiata per poi esplodere in un ritornello liberatorio, dove la voce di Rossella carica il testo di un’urgenza comunicativa quasi tangibile.

A completare l’opera interviene il tocco artistico dell’illustratrice Alessia Paris, che nella cover art sintetizza visivamente il messaggio del singolo ritraendo l’artista su un grande girasole che brilla in un paesaggio innevato, simbolo di una speranza che non si arrende all’inverno dell’anima.Commenta l’artista sul nuovo singolo: “Questo brano è nato di getto dopo una chiacchierata con un caro amico: mi raccontava di un amore che, pur essendo splendido, lo metteva di fronte alle proprie resistenze. Mi interessava illuminare i contrasti che viviamo quando l’amore bussa alla nostra porta, perché accettare la bellezza dopo tanta sofferenza può essere complicato”.Il videoclip di un brano che scava nelle pieghe della vulnerabilità umana, diretto da Armando Di Lillo, presenta un’impostazione fortemente cinematografica e alterna immagini di Rossella che interpreta il brano alla storia di due protagonisti le cui solitudini si incontrano, trovando uno spiraglio di luce in un amore inaspettato e travolgente.Le scene raccontano con delicatezza un incontro e la nascita di un legame, mettendo in luce, al tempo stesso, la difficoltà di aprirsi all’altro dopo esperienze dolorose. Girato a Roma, in uno scenario rurale sospeso e rarefatto, il video si carica delle emozioni dei protagonisti e della cantautrice, che dona alle immagini un’intensità autentica e magnetica. L’alternanza visiva rispecchia perfettamente l’anima del brano, in costante equilibrio tra tenerezza e passionalità. Il montaggio è firmato da Ilaria Tonali.