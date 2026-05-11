Giorgia è stata ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” e, durante la trasmissione Tv, ha ricevuto un messaggio inaspettato da parte del compagno Emanuel Lo.

Giorgia a Che Tempo Che Fa: 30 anni di carriera

Per festeggiare i 30 anni di carriera, Giorgia è stata ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“.

Tra le tante cose la cantante ha parlato anche della sua vita sentimentale, del rapporto con il compagno Emanuel Lo, col quale sta da 20 anni e col quale ha un figlio che oggi ha 15 anni, Samuel. A un certo punto, Giorgia ha ricevuto una sorpresa inaspettata, ovvero un videomessaggio da parte del ballerino e coreografo.

Ecco le dolci parole d’amore di Emanuel Lo.

Giorgia si imbarazza in Tv: il messaggio inaspettato di Emanuel Lo

E’ bastato vedere l’espressione imbarazzata di Giorgia per capire che proprio non si aspettava di ricevere un videomessaggio da parte del compagno Emanuel Lo a “Che Tempo Che Fa.” Ecco le dolci parole del coreografo: “Sono 20 anni che non ti lascio andare.

Mi fai impazzire con la tua voce, la tua musica e la tua arte. Non mi abitui mai quando vengo a sentirti cantare. Sei una mamma stupenda, non so come fai a fare tutto quello che fai, fuori e dentro casa. Non basterebbero mille messaggi per raccontare quello che sei per me.” Ecco la reazione di Giorgia: “Sono quasi senza parole, mi ha sorpreso tantissimo. Grazie amore che dolce che sei quando fai i video.”