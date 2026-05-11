Tra ricordi che riaffiorano e una rivelazione inattesa, al GF Vip Antonella Elia e Adriana Volpe parlano di Pietro Delle Piane.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, un confronto tra Antonella Elia e Adriana Volpe riporta a galla il passato sentimentale dell’ex concorrente con Pietro Delle Piane. Tra ricordi che cambiano e nuove rivelazioni, il dialogo tra le due apre uno spiraglio inaspettato su ciò che sembrava ormai chiuso.

Ricordi che riaffiorano nella Casa del GF Vip

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è ritrovata a ripensare alla sua relazione passata con Pietro Delle Piane. Confidandosi con Adriana Volpe, ha spiegato che nella sua mente stanno tornando soprattutto i momenti felici, mentre per un periodo aveva conservato quasi esclusivamente ricordi negativi. Nel confronto tra le due, Antonella ha comunque ribadito la sua posizione con fermezza, dichiarando: “Io credo che sia completamente conclusa la cosa.

Irrimediabilmente“. E aggiungendo una riflessione definitiva sul futuro: “Quando uscirò credo che non ci sarà più modo di tornare indietro“.

A quel punto, per descrivere il suo distacco emotivo, ha anche usato un’espressione simbolica definendo l’ex compagno come “volato via”, segnando così la sua volontà di chiudere definitivamente quel capitolo.

Colpo di scena al GF Vip: la confessione di Adriana Volpe ad Antonella Elia su Pietro delle Piane

Adriana Volpe, dal canto suo, ha cercato di offrire una visione diversa della situazione, invitando Antonella a non essere troppo drastica e a concedersi più tempo prima di prendere decisioni definitive. Secondo lei, il fatto che stiano riemergendo anche i ricordi positivi legati a Pietro potrebbe essere significativo. Per questo le ha suggerito: “Datti tempo“, convinta che i sentimenti non sempre si chiariscano in modo immediato.

Nel corso della conversazione, Adriana ha poi rivelato un dettaglio inaspettato che ha spiazzato la gieffina: Pietro Delle Piane le avrebbe inviato dei messaggi vocali prima del suo ingresso nella Casa. “Lo sai che Pietro mi ha inviato dei vocali prima di venire qua?“. Sorpresa, Antonella ha chiesto subito chiarimenti: “E cosa ti ha detto?”, ricevendo una risposta diretta: “Di starti vicino“.

Adriana ha poi spiegato il motivo della sua sincerità, sottolineando: “Non posso entrare nella tua storia non conoscendola. Conosco gli anni passati per come vi vivevo. Come amica sono un disastro, non sono sempre presente. Però se posso riuscire a fare qualcosa per fare stare meglio le persone lo faccio. Ecco perché ti dico questo di Pietro. Prenditi il tuo tempo e pensaci. Lui ci tiene a te”.