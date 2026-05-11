Domenica In tra scenari aperti e continuità: Mara Venier ancora in bilico tra riconferma e nuove ipotesi. Ecco le indiscrezioni.

La prossima stagione televisiva della Rai si prepara a confermare molte delle sue certezze, soprattutto nel daytime. Al centro delle attenzioni resta il futuro di Mara Venier e la possibile riconferma alla guida di Domenica In, tra indiscrezioni, trattative ancora aperte e l’ipotesi di piccoli ritocchi al format più che di una vera rivoluzione.

Rai, palinsesti stabili e possibile evoluzione di Domenica In

Come riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, il quadro generale della prossima stagione televisiva di Rai sembra orientato alla continuità più che al cambiamento. I palinsesti attesi ad Ancona, dove si terrà la presentazione ufficiale, dovrebbero confermare gran parte dell’impianto attuale di Rai 1, con interventi limitati soprattutto nel daytime e senza stravolgimenti rilevanti.

Anche il contesto politico, con l’avvicinarsi di un anno elettorale, contribuirebbe a scoraggiare modifiche radicali.

All’interno di questo scenario, l’eventuale permanenza di Venier potrebbe comunque aprire alla revisione del programma. Non una trasformazione totale, ma un aggiornamento del format di Domenica In verso una struttura più contemporanea e corale, capace di rinnovare il ritmo senza snaturarne l’identità.

Lo stesso Candela evidenzia il clima prudente dell’azienda con queste parole: “I palinsesti che la Rai svelerà ad Ancona il 3 luglio (sulla meta scelta polemizzano giornalisti e addetti ai lavori) saranno di fatto copia e incolla rispetto all’anno precedente, salvo qualche piccola variazione, soprattutto nel daytime, complici i buoni ascolti. Con l’anno elettorale alle porte non è il momento delle rivoluzioni“.

Domenica In, colpo di scena: Mara Venier pronta a restare? I rumors delle ultime ore

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la presenza di Mara Venier alla guida di Domenica In non sarebbe affatto in discussione, anzi starebbe prendendo nuovamente forza. Nonostante le voci che, negli ultimi mesi, avevano alimentato l’idea di un possibile addio e fatto circolare i nomi di possibili sostituti come Francesca Fialdini e Alberto Matano, la conduttrice sembrerebbe orientata a restare ancora una volta al centro del programma domenicale della Rai.

Candela sottolinea come certe anticipazioni di addio si ripetano ormai ciclicamente: la volontà di rallentare o chiudere il percorso professionale era già emersa in passato, ma raramente si è tradotta in decisioni definitive. La situazione, tuttavia, non è ancora formalizzata: mancherebbero infatti alcuni passaggi istituzionali e incontri con Angelo Mellone e con l’agente Beppe Caschetto. Come riportato da Candela: “In via Asiago la permanenza di Venier non viene ancora ufficializzata ma prende forma, serviranno ancora degli incontri con il direttore Angelo Mellone e con Beppe Caschetto, manager della conduttrice“.