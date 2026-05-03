Antonella Elia ha perso il controllo al Grande Fratello Vip durante una lite con Alessandra Mussolini. Sono volati stracci in cucina, urla e insulti davanti alle telecamere.

GF Vip, Antonella Elia perde il controllo: cosa è successo?

Antonella Elia è stata di nuovo la protagonista di un acceso scontro con Alessandra Mussolini.

Le due, mentre lavavano i piatti, si sono scatenate. La concorrente ha perso il controllo e sono volati stracci, seguiti da un’uscita di scena che ha lasciato gli altri inquilini senza parole.

Tutto è nato da una critica di Alessandra Mussolini sul comportamento di Antonella Elia nei confronti di Francesca Manzini. Secondo la concorrente, Antonella avrebbe avuto un atteggiamento sbagliato, in riferimento a un litigio con Marco Berry.

“Lei fa come fanno le donne di famiglia che dicono alle donne ‘Non è colpa sua, lo devi comprendere, forse sei tu che sei sbagliata‘” sono state le parole di Mussolini.

GF Vip, Antonella Elia esplode in diretta: lo scontro con Alessandra Mussolini

Antonella Elia non ha accettato la critica ed è letteralmente esplosa.

“L’hai detto fino a ieri che faceva il melodramma, non mi rompere i coglioni! Non ti sopporto più, quella str***a, non la sopporto più” ha urlato Antonella Elia, prima di lanciare gli stracci per aria e allontanarsi piena di rabbia.

La cucina è rimasta in silenzio, mentre Alessandra Mussolini ha osservato la scena senza reagire. “Ma questa è matta?” è stato il suo commento. Ancora una volta le due donne sono state protagoniste di una discussione accesa, confermando la loro forte presenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.