Il comico e l'imitatrice ai ferri corti, nella Casa regna ormai il caos: ecco che cosa è successo.

Momenti di tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2026, dove Marco Berry e Francesca Manzini sono ormai ai ferri corti. Ma ecco che cosa è successo.

GF Vip 2026: scintille tra Marco Berry e Francesca Manzini

Scontro infuocato tra Francesca Manzini e Marco Berry, tanto che il Grande Fratello è dovuto intervenire richiamando il comico in confessionale.

Il tutto è cominciato quando l’imitatrice ha raccontato a Berry del difficile rapporto con la sorella, di 14 anni più grande e con la quale non parla da tempo. La reazione del comico al suo racconto l’ha però turbata in quanto, parlando poi con gli altri coinquilini, la Manzini ha detto di non aver gradito i commenti di Marco: “erano indelicati, sosteneva che mia sorella mi odiasse.” Francesca Manzini ha deciso di affrontare direttamente Berry ed è scoppiato il putiferio.

Caos al Gf Vip, Marco Berry nella bufera: urla e offese contro Francesca Manzini

Quando Francesca Manzini ha cercato un chiarimento con Marco Berry, il comico non l’ha presa bene: “Mi stai mettendo in bocca parole che non ho detto”, poi ha perso le staffe: “Stai zitta, cog*****!” Vattene a dormire e da qui in avanti evita di parlare con me.” Antonella Elia ha cercato di calmarlo ma è intervento direttamente il GF richiamando in confessionale Berry.

A parte Lucia Ilardo, tutti i gieffini hanno però preso le difese di Marco Berry, sostenendo che la Manzini lo avesse provocato.