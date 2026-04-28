GF Vip 2026, Francesca Manzini ha un fidanzato segreto? Ecco chi è

GF Vip 2026, Francesca Manzini ha un fidanzato segreto? Ecco chi è

Dopo che Ilary Blasi ha annunciato ai concorrenti che il Grande Fratello Vip 2026 durerà più del previsto, Francesca Manzini non è apparsa particolarmente contenta. L’imitatrice ha qualcuno che l’aspetta fuori?

Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini ha un fidanzato segreto?

Francesca Manzini è apparsa un pò turbata all’annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip 2026.

L’imitatrice, che pareva molto vicina a Raimondo Todaro, alla fine ha rivelato la verità ad alcuni concorrenti, ovvero di avere un fidanzato segreto all’esterno della casa più spiata d’Italia. La rivelazione ha causato stupore tra gli altri concorrenti, che l’hanno accusata di non essere quindi stata sincera con loro in questi mesi di convivenza.

Ma, quindi, chi sarebbe il fidanzato segreto della Manzini?

GF Vip 2026, Francesca Manzini ha un fidanzato segreto? Ecco chi è

Francesca Manzini ha un fidanzato segreto all’estero della casa del Grande Fratello Vip 2026, come da lei stessa rivelato agli altri concorrenti. Ma, chi sarebbe questo fidanzato? L’imitatrice ha detto di non poterne rivelare l’identità.

Sul web sono come sempre cominciate a circolare indiscrezioni su chi possa essere, l’esperto Lorenzo Pugnaloni ha ad esempio rilanciato il gossip che vedrebbe la Manzini con Matteo Angioli, figura lontano dal mondo dello spettacolo, ma vicina a quello politico. Il suo nome è infatti legato al Partito Radicale e al Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella”, dove ricoprirebbe un ruolo di rilievo come segretario generale. Sarà davvero lui il fidanzato segreto?