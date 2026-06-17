Conte ad AdnTalks: “Sbilanciamento a sinistra? Siamo progressisti che parlano al Paese”

Giuseppe Conte apre alla possibilità di ampliare la coalizione progressista, ma invita alla prudenza per evitare di compromettere la coerenza del progetto politico. Intervenendo ad AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, il presidente del Movimento 5 Stelle ha spiegato che chi entrerà a far parte della coalizione progressista “si valuterà in un momento successivo”.

“Non entriamo nel giochino per cui la foto di ieri rappresenta l’estrema sinistra, per noi quando si tratta di rispondere ai problemi degli italiani non esiste colore politico. Quel formato nasce dal fatto che durante questa legislatura abbiamo già avuto tanti incontri, abbiamo già lavorato e non significa che vogliamo escludere la possibilità che ci siano forze moderate”.

Per lo sbilanciamento a sinistra non si deve preoccupare nessuno, aggiunge Conte, perchè “il Movimento 5 Stelle, che è una forza tradizionalmente non di sinistra, è una forza giovane che non appartiene alle famiglie di sinistra, è una forza che si dichiara progressista indipendente, sulla sicurezza, sull’immigrazione, e vuole parlare a tutto il Paese”.

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