Learning Forum 2026, Scremin (Howay): “Ikea Effect nella formazione per co-costruire competenze

“In un contesto, come quello attuale, in cui viviamo, dove le continue accelerazioni e i cambiamenti fanno parte della nostra quotidianità, ogni minuto e secondo risparmiato è un vantaggio strategico decisivo. Per questo, ci teniamo ad ascoltare la voce delle persone coinvolte in percorsi di f...

“In un contesto, come quello attuale, in cui viviamo, dove le continue accelerazioni e i cambiamenti fanno parte della nostra quotidianità, ogni minuto e secondo risparmiato è un vantaggio strategico decisivo. Per questo, ci teniamo ad ascoltare la voce delle persone coinvolte in percorsi di formazione. Siamo guidati da un principio chiamato ‘Ikea Effect’: siamo portati a innovare, migliorare e accudire meglio progetti e servizi in cui abbiamo partecipato alla co-costruzione.

Il nostro obiettivo, quindi, è duplice: da una parte fare forecasting di competenze e sapere quali di esse saranno necessarie per perseguire il futuro, dall’altro ascoltare la voce dei collaboratori che affianchiamo, ascoltando la loro voce e progettando percorsi di formazione e sviluppo”. E’ quanto affermato da Michele Scremin, Training Business Developer di Howay, alla V edizione di Learning Forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all’apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=lOnxHz4fLkg