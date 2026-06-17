Maturità: "Momento significativo, serve serenità e fiducia"

Roma, 17 giu. (askanews) – La Sottosegretario all’Istruzione e al Merito on. Paola Frassinetti ha inviato a maturando un videomessaggio di auguri in vista dell’inzio delle prove. “Care ragazze, cari ragazzi, domani affronterete l’esame di maturità, uno dei momenti più significativi del vostro percorso scolastico e della vostra crescita personale. Ci tengo a rivolgere a ciascuno di voi un sincero augurio e un grande in bocca al lupo.

So bene che questi giorni sono accompagnati da emozioni forti, l’attesa, la tensione, il desiderio di fare bene. Sono sentimenti naturali, che accomunano generazioni di studenti e che, a distanza di anni, diventano uno dei ricordi più vivi e preziosi della vita.”Ricordo il mio esame di maturità, le ansie, le paure del giorno prima ma anche la felicità di averlo superato.

Quest’anno, inoltre, siete i primi a sostenere il nuovo l’esame che ha restituito centralità al concetto stesso di maturità, non soltanto con la verifica delle conoscenze acquisite, ma anche con la valutazione della capacità di affrontare con consapevolezza il futuro, mettendo in campo impegno, responsabilità, spirito critico e senso civico. La scuola non serve soltanto a trasmettere nozioni.

Serve a far crescere persone libere, preparate e capaci di costruire il proprio cammino. E la maturità rappresenta il passaggio verso nuove sfide, nuove opportunità, nuove responsabilità.”Come ha scritto Leone XIV nell’Enciclica di Magnifica Humanitas ‘Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo’ e anche voi fate parte di questo progetto. Un pensiero particolare desidero rivolgerlo ai ragazzi e alle ragazze che sosterranno l’esame da un letto d’ospedale o dalla propria casa a causa della malattia. A voi voglio dire che la forza e il coraggio che dimostrate ogni giorno sono già una straordinaria lezione di vita. Un pensiero speciale va anche ai ragazzi e alle ragazze palestinesi che abbiamo accolto in Italia e che daranno l’esame di maturità.”Dopo aver conosciuto la sofferenza della guerra, stanno affrontando questo percorso di studi in Italia con coraggio e speranza, così come il mio augurio va a tutti gli studenti stranieri che hanno trovato nella nostra nazione il luogo in cui costruire il proprio futuro. Care ragazze e cari ragazzi, affrontate questo esame con serenità e fiducia. Vi auguro di vivere questi giorni con il sorriso, di dare il meglio di voi stessi e di conservare per sempre il ricordo di questo passaggio così importante”, ha concluso Frassinetti.