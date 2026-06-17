Meloni ai giornalisti: "Ho smesso di fumare, avete bucato la notizia"

Meloni ai giornalisti: "Ho smesso di fumare, avete bucato la notizia"

Evian, 17 giu. (askanews) – “Vabbè ragazzi però qui abbiamo fatto notizia per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo una mano su un fianco così… sì ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia, come si dice alle mie parti”.

Giorgia Meloni ha scherzato così con i giornalisti nel corso della conferenza stampa al termine del G7 a proposito delle battute tra leader carpite dalle immagini del circuito internazionale del vertice G7.”Detto questo a proposito del ‘deal’ (accordo, ndr) sull’Iran: i punti del ‘deal’ abbracciano tutto quello che era necessario abbracciare in un memorandum di questo tipo.

Naturalmente sappiamo che in una regione del genere la pace è sempre una cosa fragile, che va costruita, difesa e accompagnata ogni giorno ed è quello che faremo in queste settimane”.