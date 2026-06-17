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Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘con acalabrutinib cambia storia tumori linfatici'

Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘con acalabrutinib cambia storia tumori linfatici'

“Con l’approvazione” al rimborso “di acalabrutinib in combinazione con venetoclax si offre ai pazienti con leucemia linfatica cronica una terapia orale con una durata fissa di tempo - 14 cicli, distribuiti in circa 14 mesi - con effetti collaterali che sono limitati e non gravi, limitando qu...

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“Con l’approvazione” al rimborso “di acalabrutinib in combinazione con venetoclax si offre ai pazienti con leucemia linfatica cronica una terapia orale con una durata fissa di tempo – 14 cicli, distribuiti in circa 14 mesi – con effetti collaterali che sono limitati e non gravi, limitando quella parte di rischio cardiovascolare che per questa tipologia di pazienti è sicuramente rilevante”.

Inoltre, “nel linfoma mantellare, dopo anni possiamo offrire un’opzione che cambia la storia naturale della malattia, associata a un minor rischio di eventi avversi e a una buona qualità di vita”. Lo ha detto Paola Morosini, Medical Affairs Head Oncology di AstraXeneca, all’incontro con la stampa sulle nuove frontiere del trattamento dei tumori linfatici.

https://www.youtube.com/watch?v=HauW3bMU9a4

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