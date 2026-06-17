Trasporti: Buccetti (Bip), 'Mercato GNL in crescita, ma servono regole e infrastrutture'

“Il report ci restituisce la fotografia del mercato del GNL nel 2025, che mostra un consolidamento accompagnato da una crescita di circa il 10%. L’autotrazione resta il principale segmento ma evidenzia un rallentamento; rescita interessante invece nel comparto industriale; nel settore marittimo le maggiori opportunità di sviluppo”. Così Federico Buccetti di Bip, durante la presentazione del report “Il mercato del GNL nel 2025: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”, realizzato da Bip per Assogasliquidi-Federchimica e presentato a Roma.
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