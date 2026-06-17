Home > Video > Trasporti: Buccetti (Bip), 'Mercato GNL in crescita, ma servono regole e infr...

Trasporti: Buccetti (Bip), 'Mercato GNL in crescita, ma servono regole e infrastrutture'

Trasporti: Buccetti (Bip), 'Mercato GNL in crescita, ma servono regole e infrastrutture'

“Il report ci restituisce la fotografia del mercato del GNL nel 2025, che mostra un consolidamento accompagnato da una crescita di circa il 10%. L’autotrazione resta il principale segmento ma evidenzia un rallentamento; rescita interessante invece nel comparto industriale; nel settore marittimo ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“Il report ci restituisce la fotografia del mercato del GNL nel 2025, che mostra un consolidamento accompagnato da una crescita di circa il 10%. L’autotrazione resta il principale segmento ma evidenzia un rallentamento; rescita interessante invece nel comparto industriale; nel settore marittimo le maggiori opportunità di sviluppo”. Così Federico Buccetti di Bip, durante la presentazione del report “Il mercato del GNL nel 2025: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”, realizzato da Bip per Assogasliquidi-Federchimica e presentato a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=yDn-oljj1jU

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Portogallo
19:00CESTGirone K
RD Congo
Inghilterra
22:00CESTGirone L
Croazia
Domani
Ghana
01:00CESTGirone L
Panama
Uzbekistan
04:00CESTGirone K
Colombia

Risultati

Oggi
Austria
31FT · Girone J
Giordania
Argentina
30FT · Girone J
Algeria
Iraq
14FT · Girone I
Norvegia
mar 16 giu
Francia
31FT · Girone I
Senegal
Aggiornato 18:36 CEST