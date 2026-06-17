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Brexit, a 10 anni dal divorzio Ue e Regno Unito si riavvicinano - Eurofocus podcast, Adnkronos

Brexit, a 10 anni dal divorzio Ue e Regno Unito si riavvicinano - Eurofocus podcast, Adnkronos

Dieci anni dopo il referendum che ha portato il Regno Unito fuori dall'Ue, entrambi gli ex partner hanno peggiorato la loro condizione. Con l'aiuto dell'eurodeputato Sandro Gozi, presidente della delegazione Ue all'assemblea della partnership parlamentare Ue-Regno Unito, cerchiamo di capire come pot...

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Dieci anni dopo il referendum che ha portato il Regno Unito fuori dall’Ue, entrambi gli ex partner hanno peggiorato la loro condizione. Con l’aiuto dell’eurodeputato Sandro Gozi, presidente della delegazione Ue all’assemblea della partnership parlamentare Ue-Regno Unito, cerchiamo di capire come potranno evolversi i rapporti tra Londra e Bruxelles. 

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