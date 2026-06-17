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Mazzon (Iren): “ServiceNow sempre più integrata nei nostri processi”

Mazzon (Iren): “ServiceNow sempre più integrata nei nostri processi”

“L’avventura di ServiceNow in Iren inizia nel 2020 apportando fin da subito benefici su processi, come quello dell’ITSM, che in quel momento non erano strutturati. Ad oggi abbiamo già introdotto strumenti di Intelligenza artificiale come l’AI assist: in futuro pensiamo di incrementare quest...

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“L’avventura di ServiceNow in Iren inizia nel 2020 apportando fin da subito benefici su processi, come quello dell’ITSM, che in quel momento non erano strutturati. Ad oggi abbiamo già introdotto strumenti di Intelligenza artificiale come l’AI assist: in futuro pensiamo di incrementare questo contributo, integrando ulteriormente la piattaforma nei nostri processi aziendali legati all’HR o al risk management”, ha dichiarato Luca Mazzon, Head of ICT Solutions – Corporate and Energy Management di Iren, a margine del ServiceNow AI Summit, un momento di approfondimento e di confronto con gli esperti del settore che è andato in scena oggi negli East End Studios di Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=YgpmeSiwRbY

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