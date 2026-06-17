Giannelli (ServiceNow): “Ia è una rivoluzione da fare insieme”

“ServiceNow è l’AI control tower per la business reinvention: con l’AI stiamo ritrasformando il modo di lavorare e il modo in cui i processi vengono eseguiti. È una rivoluzione che porterà dei grandissimi vantaggi, ma bisogna farla insieme, perché non esiste un ecosistema in grado di evolv...

“ServiceNow è l’AI control tower per la business reinvention: con l’AI stiamo ritrasformando il modo di lavorare e il modo in cui i processi vengono eseguiti. È una rivoluzione che porterà dei grandissimi vantaggi, ma bisogna farla insieme, perché non esiste un ecosistema in grado di evolvere in un modo così trasformativo senza la volontà di tutti”, ha dichiarato Filippo Giannelli, VP Italy & Israel, Country Leader Italy di ServiceNow, a margine del ServiceNow AI Summit, un momento di approfondimento e di confronto con gli esperti del settore che è andato in scena oggi negli East End Studios di Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=nOTQq7Nj0rM