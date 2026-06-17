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Learning Forum 2026, Cazzarolli (Variazioni Srl): “Per noi la formazione è una palestra

Learning Forum 2026, Cazzarolli (Variazioni Srl): “Per noi la formazione è una palestra

“Per Variazioni la formazione parla soprattutto con il concetto di comportamento: ragioniamo, infatti, nell'ottica della palestra comportamentale. Ascolto, per noi, non significa sapere cosa pensano le persone, ma monitorarne i comportamenti. Questo serve, nella formazione, proprio perché ciò ch...

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“Per Variazioni la formazione parla soprattutto con il concetto di comportamento: ragioniamo, infatti, nell’ottica della palestra comportamentale. Ascolto, per noi, non significa sapere cosa pensano le persone, ma monitorarne i comportamenti. Questo serve, nella formazione, proprio perché ciò che noi vogliamo cambiare dentro le organizzazioni non sono solo le competenze che si possono apprendere, ma anche come queste si traducono in comportamenti quotidiani.

Pertanto, ascoltare le persone su come si comportano e condividere con loro i risultati di questo comportamento, li aiuta nel tempo a modificarli”. Lo spiega Stefania Cazzarolli, Ceo di Variazioni Srl alla V edizione di Learning Forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all’apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=3p5v0LcO4ZA

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