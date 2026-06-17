Home > Video > Prometeo tv n° 24 del 17 giugno 2026 Prometeo tv n° 24 del 17 giugno 2026 Tecnologia e innovazione per la transizione, Eni presenta il rapporto di sostenibilità 2025 Energia green, entra in funzione ad Assemini il nuovo parco fotovoltaico del birrificio Ichnusa... di Adnkronos Pubblicato il 17 Giugno 2026 alle 15:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Tecnologia e innovazione per la transizione, Eni presenta il rapporto di sostenibilità 2025 Energia green, entra in funzione ad Assemini il nuovo parco fotovoltaico del birrificio Ichnusa https://www.youtube.com/watch?v=KTwYkenBj5k 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiPortogallo19:00CESTGirone KRD CongoInghilterra22:00CESTGirone LCroaziaDomaniGhana01:00CESTGirone LPanamaUzbekistan04:00CESTGirone KColombiaRisultatiOggiAustria3–1FT · Girone JGiordaniaArgentina3–0FT · Girone JAlgeriaIraq1–4FT · Girone INorvegiamar 16 giuFrancia3–1FT · Girone ISenegalAggiornato 15:24 CEST