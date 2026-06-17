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Prometeo tv n° 24 del 17 giugno 2026

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Tecnologia e innovazione per la transizione, Eni presenta il rapporto di sostenibilità 2025 Energia green, entra in funzione ad Assemini il nuovo parco fotovoltaico del birrificio Ichnusa...

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Tecnologia e innovazione per la transizione, Eni presenta il rapporto di sostenibilità 2025 Energia green, entra in funzione ad Assemini il nuovo parco fotovoltaico del birrificio Ichnusa

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